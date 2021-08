Por:Marco Bonilla

En estos últimos meses me han hecho una pregunta de manera repetida, ¿qué se siente ser el segundo alcalde más joven de Chihuahua? Tanto se me ha preguntado, entre el correr de una agenda muy apretada, que no me había dado el tiempo para preguntármelo y responderme a fondo.

La pregunta habla de sentir, pero ¿si fuera más allá? no solamente al sentimiento, sino también a la responsabilidad de ser joven, al gran peso que se ha puesto sobre el que esto escribe. Hay quienes aseguran que la experiencia y la juventud no van de la mano, que la experiencia es propia de la vejez, pero la experiencia, estoy seguro, no solamente la suman los años, sino el nivel de profundidad de lo que vayamos viviendo y la capacidad desarrollada por cada uno de nosotros para convertir ese momento un aprendizaje.

Entonces, ¿qué experimento en este momento, a unos días de asumir el cargo como el segundo alcalde más joven de Chihuahua? La honra y la responsabilidad más grande que se me haya dado, porque me debo a las familias de Chihuahua, pero sobre todo a sus jóvenes, que serán los primeros en evaluar mi trabajo; esto se dará porque somos una generación de lucha y de proyectos por materializar.

La responsabilidad de ser joven está en las energías que tenemos y en responder con trabajo a las tareas que la vida nos pone. Hablo de trabajo porque veo en él la oportunidad de honrar el Chihuahua en que vivimos, la inversión de tiempo y esfuerzo de nuestros padres y abuelos.

En algunos espacios he hablado del “relevo generacional”, el momento que la sociedad en el mundo está viviendo, en donde los jóvenes tomamos las riendas en todas las áreas, como actores políticos, inversionistas, especialistas de la economía, en la comunicación, empresarios, líderes sociales, en todo, en cada plano de la acción humana.

Es una responsabilidad la juventud, quizá la más grande responsabilidad de nuestras vidas; el mundo espera de nosotros lo mejor, la calidad propia del que tiene toda la fuerza y toda la claridad en el camino. Hablo desde el momento que hoy vivo, y que más allá del sentimiento, es un compromiso el que está en mis manos.

Quiero decir que esto va por nosotros, por nuestra generación, por los jóvenes de Chihuahua y de México; que nosotros, apoyados por todos, le pondremos a Chihuahua el rostro del municipio más competitivo de México. Esto también me responsabiliza a generar más espacios para el desarrollo de la juventud, a construir los puentes para que el sector productivo de México y el mundo voltee a ver a los jóvenes de Chihuahua como los científicos, intelectuales, técnicos, deportistas, artistas que pueden cumplir y superar las expectativas que imponen el desarrollo y la competitividad.

Chihuahua es la tierra de la juventud, la tierra de los jóvenes comprometidos con las mejores causas, es la tierra de las ideas frescas, la tierra en donde los jóvenes echamos toda la carne al asador. Echados pa’ delante, es la hora de los jóvenes, es la hora de trabajar por Chihuahua.