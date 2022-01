La reversión del replaqueo: ¿Quimera o justicia social?

El célebre Octavio Paz nos deja esta cita con la que hoy abro esta participación: “ Sin libertad, la democracia es despotismo; sin democracia, la libertad es una quimera.” Y es que esa quimera de la que tanto se habla no se refiere únicamente a la manera en la que ejercemos nuestra capacidad de elegir representantes, sino que, bajo los principios precisamente de democracia, los intereses de la mayoría deben preponderar al momento de la toma de decisiones; haciendo hincapié en lo anterior: la democracia no tiene por fin que la mayoría tome las decisiones, sino que las decisiones no afecten los derechos de las minorías.

Y es que, sin dudar de la capacidad del lector habitual, se repite lo anterior para ver si a alguno que otro funcionario del gobierno estatal le queda claro lo que el recién aprobado -por esa mayoría integrada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PT- paquete económico para este ejercicio fiscal implica no sólo para algunas, sino para TODAS las familias chihuahuenses.

Con un afán meramente recaudatorio, sin mediar explicación alguna, se implementaron medidas extremadamente dañinas para cualquier bolsillo; para muestra un botón: el replaqueo, que junto con la revalidación vehicular, reciben cual balde de agua fría en pleno invierno a cualquier contribuyente. Si duda en cuanto al uso de la figura literaria utilizada para esta redacción vea la siguiente cifra y juzgue si quien escribe se ha quedado corto: Por cada vehículo se pagarán $644 por el -innecesario- cambio de placas. Súmele a lo anterior los $1,932 que hay que pagar por concepto de revalidación. Se manejan algunos incentivos que suenan parecidos que en un asalto le pidan “por favor” sus pertenencias, pero hay dejar algo más en claro: si no tiene usted vigente su licencia de conducir, tendrá que pagar por el trámite o bien renunciar a dichos beneficios. Y es que no en vano, más de 15,500 personas han manifestado su oposición al replaqueo mediante su firma en la plataforma de change.org que si bien pudiera argumentarse en cuanto a ser o no vinculante, nadie argumenta que el rechazo es más que latente.

De este tipo de intransigencias ha habido varias, sobre las cuales recientemente el Grupo Parlamentario de Morena ha dado a conocer una serie de acciones legales que atienden a la protección del interés ciudadano, y no por oportunismo político, o como se ha llegado a decir, un festín, ya que quien se precia de decir lo anterior tiene la vista muy corta y la demagogia muy arraigada, ya que a todas luces hay transgresiones a los principios constitucionales y a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que al respecto, podemos mencionar el principio constitucional de proporcionalidad que rige las contribuciones en cuanto al pago de derechos: es decir, que los derechos que el Estado nos cobre, deberán hacerse de guardar proporcionalidad a lo que cueste. Es entonces que, encontramos que precisamente en el caso ya mencionado, las placas metálicas que este 2022 nos pretenden forzar a cambiar y cuyo costo no supera los $160 pesos, se cobran con un excedente de $500. Y lo peor no es el abuso, es que ni siquiera está justificado a dónde se van a destinar esos recursos… ante la duda, piense mal y seguramente acertará.

Podemos de igual manera citar a los derechos de nueva generación entre los cuales se encuentra que usted, estimado lector, tiene derecho a tener un mínimo vital: el Estado no puede excederse en cuanto a los cobros que se le hacen, sin dejar garantizado el mínimo para su supervivencia. En países como España, y en el gobierno federal -dicho sea de paso-, se han tomado este derecho al mínimo vital tan en serio, que contemplan presupuestalmente un apoyo para garantizar ciertas necesidades.

Estas acciones legales se plantean precisamente para hacer ver a las y los ciudadanos que a pesar de que la mayoría se imponga, existe una salida; vaya: para realmente ejercer de manera plena todas las acciones a la disposición de la gente y mostrar que el ejercicio público realmente atiende los intereses de los más. Prometimos ser diferentes y estamos dando muestra de ello, aunque se quiera tomar de mofa… pero en fin, las muestras de intolerancia a poner primero a la gente, es algo que se espera de cierta clase política.

Economista y diputado local de Morena