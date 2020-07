La revolución del e-Commerce

Una de las grandes revelaciones durante los últimos años ha sido el “E-Commerce” o comercio electrónico que está creciendo a pasos agigantados en diferentes rincones del mundo, y México es un muy buen ejemplo de ello. Antes de nada, el comercio electrónico es definido como la actividad económica que permite el comercio de productos y servicios a partir de medios digitales, como páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales. De modo que por medio de la tecnología los clientes pueden acceder a diversos catálogos de servicios y productos en el momento que quieran y en cualquier lugar. Todas las empresas sean micro, pequeñas y medianas cuentan con mucha competencia en el mercado, por lo que tener una plataforma online hará que muchos clientes te prefieran respecto a los demás. El Covid-19 llegó para quedarse y el “E-Commerce” también, debemos aprender a vivir con ellos.

Esta crisis mundial en la que nos encontramos ha empujado a todo tipo de negocios a que adopten estrategias innovadoras que les permitan entregar valor al consumidor de manera digital. Y como la mayoría de los comercios se vieron forzados a cerrar sus establecimientos físicos durante la pandemia, muchos tuvieron que emigrar a plataformas digitales y crear sus tiendas online para amortiguar el impacto económico. Uno de los grandes retos para el E-Commerce ha sido romper con el miedo a las compras por internet y el temor que genera ser engañado en una transacción económica, por ello es de suma importancia que al momento de emigrar a estas nuevas tecnologías hay que estar muy bien asesorados por expertos en la materia y así ofrecerle información fidedigna a nuestros clientes sobre las medidas de protección de identidad y datos sensibles. Otra de las opciones para mejorar la confianza del consumidor es tener un contacto permanente con él, a través de correo electrónico, mensajes de texto, chats en vivo o incluso llamadas, todo con tal de brindar confianza en el servicio.

Iniciar con una tienda en línea no tiene porque ser tan difícil, pero antes de empezar debes de definir un plan de negocio online y crear una estrategia, ya que no sólo se trata de venta de un producto o servicio, sino de la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información. Que vendas mucho producto en tu tienda física no significa que lo vayas a vender online, se requiere de una estrategia de marketing para atraer a los clientes y esto debe de ir acompañado de una profunda investigación de mercado y generar confianza entre los compradores. Por lo tanto es importante que antes de animarte a crear tu propia tienda en línea o tu propia app, aprovecha a utilizar los diferentes canales de distribución online que ya existen como los famosos “Marketplaces”, que son sitios webs o aplicaciones que permiten tanto a vendedores como compradores a relacionarse entre sí para efectuar una transacción comercial. Un gran ejemplo de ello es la iniciativa de Canaco Chihuahua en lanzar su propia aplicación, que cuenta con una sección de comercio local, donde podrás encontrar todo un centro comercial virtual con todos los negocios afiliados y sirve para facilitar la venta entre el vendedor y comprador, asegurando que la transacción se desarrollará en las mejores condiciones. Te invito a que descargues la aplicación disponible en la App Store y Play Store y conozcas toda la variedad de productos y servicios que se encuentran disponibles.





Mauricio Corona Aguilar. Licenciado en Derecho. Abogado corporativo en el despacho Fierro, Espinoza & Corona Abogados. Presidente de la Sección Especializada de Jóvenes Empresarios de Canaco.