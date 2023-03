La ropa sucia se lava afuera 

Eduardo Fernández Ponce

“Nadie puede estar más preso

que en la libertad de la impunidad “

Elisa Carrió (1956 -) política argentina.





La proverbial frase de que: “la ropa sucia se lava en casa” es sin duda una genial oración de Napoleón, luego de regresar de su primer destierro de la isla Elba en 1851, que al criticar el pueblo su actuar como monarca, éste replicó airadamente: “No debieron ustedes reprocharme porque la ropa sucia se lava en casa”. En la actualidad la justicia mexicana de acuerdo a Internacional de Word Justice Project, organismo que evalúa anualmente a 160 países en el mundo, referente al cumplimiento de las prácticas de cada país con apego al Estado de derecho, nos ubica en el lugar 113, sencillamente porque nuestras instituciones públicas carecen de buena reputación.

Por otra parte han sido cientos de mexicanos los que desde 1970 han sido sometidos a juicios en el vecino país por delitos como tráfico de drogas, incumplimientos de contratos mercantiles, tráfico y trata de personas, asuntos familiares, cuestiones migratorias, etc. Sin excluir juicios importantes con efecto mediático como el del Chapo Guzmán recientemente condenado por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos a cadena perpetua, u otros no menos importantes entre los que encontramos a: Alfredo Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, Juan García Abrego, Dámaso López Núñez, Juan Quintero Payan, Osiel Cárdenas Quillen, entre otros.

Para el periodista e investigador Jorge Fernández Menéndez desde la Primera Operación Intercepción en 1969 hasta la fecha los escándalos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, etc. ha traído más muertes y violencia que la Revolución Mexicana. Por si ello no fuera suficiente la desconfianza en nuestro sistema judicial es catalogada como de las más corruptas del mundo al ubicarnos en el sitio 88 de 120 países (Rule of Law Index).

Todo esto es el reflejo del sistema judicial en México que por muchos años no ha contado con mecanismos de contrapeso que exige no sólo la sociedad sino la Constitución a través de la Judicatura, donde puede tener extraordinarios juristas, pero en general la ética institucional es preponderantemente inexistente, rebasando la credibilidad de las casi 3,000 leyes, reglamentos, códigos, etc. que existen en México.

Otro aspecto que viene a influir en el incumplimiento del Estado de derecho han sido las significativas palabras del presidente al decir: “No me digan con que la ley, es la ley”, lo que contradice su juramento al tomar protesta frente a la nación como presidente de los mexicanos sujetándose a un ordenamiento constitucional. El mensaje que da a sus conciudadanos y al extranjero es tan claro que aunque trataron de matizar sus voceros oficiosos y fanáticos a ultranza, vino por desgracia a aumentar la desconfianza.





Hoy en día la propia impunidad apunta a un desbordado entramado difícil de creer que se viene a sumar al incumplimiento del Estado de derecho, llegando nuestro sistema judicial a castigar sólo el 3% de los delitos graves en México. Según el Índice Global de Impunidad, Honduras, Paraguay, Guyana y México son los países con mayores niveles de percepción de impunidad en América. Nuestro país es décimo mundial y poco se ha hecho para evitarlo. Preocupa entonces seguir por este camino donde la demagogia y populismo de una transformación inexistente, siga ofreciendo una justicia indigna y denegada.









