"La salud en México" (2) | “Muchas ideas…un solo equipo”

Por: Carlos González Fernández

“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” refiere hechos incontrovertibles sobre la situación de la SALUD de los mexicanos; AMLO durante su gira como candidato por Morena a la Presidencia de la República hubo reprobado el Seguro Popular, porque, según él, no era ni “seguro” ni “popular” y pregonaba que en su administración garantizaría las medicinas y la cobertura universal, promesas enteramente incumplidas: “En dos años, prometía el tabasqueño que México tendría un nuevo sistema de salud pública capaz de brindar atención y medicamentos gratuitos a TODA la población”. Aseguraba que para el año 2021 las 32 entidades constituirán un nuevo sistema de SALUD que habría de atender sustancialmente las aspiraciones de la salud mexicana. Pretensión muy lejana de alcanzar con la creación del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi). Empero, desaparecido el Seguro Popular, convertido desde enero 2020 en Insabi, refiere críticas muy severas sobre sus notables deficiencias, comparadas con el otrora SP, denotase que cuando el grueso de la población carece del servicio, entonces como aspirante presidencial, AMLO aseguraba que mediante el Plan de Seguridad Pública garantizaría con la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE el derecho a la atención de primer nivel, hospitalaria y en emergencias médicas, así como traslados a derechohabientes y a quienes no lo fueran… Sí, “Chucha, “pos” no dijiste? Contra el 2.8% del PIB que invirtió Peña Nieto, lo impensable, la 4T, solamente, por ejemplo, en 2020 aplicó la aportación del 2.5% en salud y ante el fantasma de la pandemia del SARScov-2, es decir, 0.3% menos del PIB que el gobierno anterior que de por sí, aun sin pandemia, fuera criticado como “poquitero”. ¿Y éste?

Comparativamente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que los países que aporten el 6% o más del PIB a la salud presentarán algunas mejoras contra aquéllos que inviertan menos, como en el caso de nuestro país. Estados Unidos, Alemania y Japón aportaron el año pasado 2020, del PIB: 14.4%, 9.9% y 9.3%, respectivamente; Costa Rica, 5.5% y Chile 5.4%. Para México, la situación se torna aún más compleja porque ese 2.5% del PIB, está muy por debajo de las recomendaciones internacionales, y aun más comprometido porque se encuentra dividido en siete subsistemas, a saber: SSA, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar.

Yo, Carlos González Fernández, puedo hablar en carne propia sobre la atención que recibí en las instalaciones del Hospital Lázaro Cárdenas, ISSSTE Chihuahua, donde permanecí 15 días y a causa de un tumor en el riñón derecho que requería ser extirpado (ambos, riñón y tumor), me di de baja voluntariamente para operarme en un hospital privado. Qué caray, no pudieron ni quisieron rentar el equipo para aplicar una cirugía que intitulan “cirugía laparoscópica”, mucho menos efectuar una subrogación, porque hasta el 22 de mayo 2021 podrían quizás recibirme en atención que llaman de “tercer nivel” para operarme en Monterrey y que después de ocho meses de sangrado urinario, consultas médicas y análisis de laboratorio nunca jamás fue detectado dicho tumor, hasta que consulté un urólogo de manera particular que con una tomografía de contraste, hecha en Salud Digna, por ser más barato, se pudo determinar la causa de mi sangrado continuo… Como mi caso situacional está plagada la salud pública, repleta de anomalías y atropellos circunstanciales… cargofe7@hotmail.com