La salud está en tus manos

Ésa va a ser la nueva dinámica a partir de ahora, estimado lector, estamos por nuestra cuenta.

A partir de esta semana empieza la apertura económica para la mitad del país, pero la pandemia está tal vez en el pico más alto, el gobierno no ha implementado alguna medida emergente para poder brindar apoyo a los empresarios, el presidente fue muy claro, “si tienen que quebrar, que quiebre”, es pues que estamos en un momento de indolencia gubernamental, donde nuestro presidente tiene la urgencia de que a todos se nos olvide que existe un virus mortal, que no ayudó a nadie para enfrentar esta crisis, para él parece no ser importante que hay o habemos muchos que no tienen o tenemos que comer y lo único que le preocupa es que ya nos pongamos en dinámica de elecciones para que Morena gane y se consolide para seguir saboteando al país.

Estimado lector, la situación es muy crítica para muchas familias, tanto personas que tenían un negocio como las personas que trabajaban, así como los que viven del ambulantaje, así como los que trabajan de algún programa federal a los que ya se les recortó el 75% del presupuesto.

De verdad que es de no creer, hay estimaciones de hasta 12 millones de empleos perdidos, cifra que me parece conservadora, si pensamos que en EEUU ya llegaron a los 40 millones de desempleados, pero allá por lo menos tienen el Seguro de Desempleo, y la aportación gubernamental que está haciendo el gobierno, aquí sólo tenemos mensajes de buena voluntad por parte de nuestro presidente como lo fue el decálogo para poder reactivarse donde se nos brindan consejos para alimentarnos bien, ser felices, respirar, mirar al cielo, aprender la autosuficiencia alimentaria y buenos consejos, pero no lo que se debería esperar recibir de un jefe de estado y menos de un país de la envergadura de México.

Es pues que a partir de hoy, su salud está en sus manos, si algo le pasa, pues que Dios lo bendiga, si no tiene que comer, pues aguántese y dígale a sus hijos que aprendan a no comer y no necesitar nada más, vea el cielo con eso se alimenta el espíritu, que al fin es lo que importa cuando usted muera y trascienda.

Gracias y seguimos en contacto. @MarAlmeyda