La salud por una lata de cerveza

Dada la angustia y desesperación de muchos, pareciera que la cerveza se encuentra en el primer lugar de la canasta básica mexicana. Es increíble cómo las personas se aglomeran en las tiendas de nuestra ciudad y gran parte de México, para apoderarse del “nuevo líquido vital”. Poniendo en riesgo su salud, olvidándose por completo de la pandemia, la mayoría de esos buscadores de cervezas traen cubrebocas, pero de nada sirve porque únicamente lo usan como hamaca de papada. Varias tiendas de conveniencia tuvieron que repartir fichas para que después pasaran por su preciada bebida, pues afuera ya había más gente que en el IMSS Morelos. Y seguramente muchos estarían dispuestos a dormir en la calle, con tal de tener unas cervecitas en el refri.

Como es sabido, la enorme demanda ocasionó que su precio incrementara al menos en un 40%, pero eso no importó, mucha gente está dispuesta a pagar eso y más. Curiosamente cuando la cuarentena comenzó y hubo aumentos en algunos artículos de la canasta básica, varios manifestaron su inconformidad en redes sociales, asegurando que no estaban dispuesto a pagar de más por un kilo de huevo, pidiendo que se unieran para hacer lo mismo. Pero ahora que aumentó el precio de la cerveza, no supe de nadie que pidiera unirse para dejar de consumir cerveza pues era un robo. Claro, también se quejaron, pero siguieron comprando y para muestra es que los refrigeradores de las tiendas se quedaron sin cerveza, hasta la artesanal que es más cara voló.

Ni tardos ni perezosos, varios que previeron esta situación y se abastecieron antes de cerveza, comenzaron a publicar en redes sociales “grandes ofertas” en charolas y sixes, donde triplican el valor comercial, ante la escasez muchos lo han pagado, hasta con gusto.

Hace unos días en Los Mochis, Sinaloa, varios automovilistas hicieron fila de un kilómetro aproximadamente con tal de tener cerveza para el fin de semana. Toda esa gente debería estar en su casa resguardándose, pues los casos de Covid-19 continúan multiplicándose. En este caso ¿cuál es el pretexto de salir? Varios responderán, “este calor sólo se quita con una cervecita”. Por supuesto que no, se puede apaciguar con cualquier líquido, “no nos hagamos tarugos” diría la Chimoltrufia. Además los especialistas han recomendado disminuir el consumo de alcohol durante esta contingencia.

Esta situación, quizá también ocurre por una cuestión de reconocimiento, muchas personas quieren demostrar a los demás que tienen lo que muchos anhelan en ese momento y por eso no les importa esperar horas con tal de conseguirlo, posteriormente buscan el reconocimiento colectivo, publicando en Facebook u otra red social, una foto degustando la bebida,

Por supuesto, cada quien es libre, sin embargo, ir a buscar cerveza en medio de una pandemia, exponiéndose al contagio, es irracional y hasta un tanto enfermizo, en serio, si le preocupa más la falta de cerveza en estos momento, que el mismo Covid-19, es momento de ir con un psicólogo, o a su primera sesión en AA.

