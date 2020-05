La SCJN es la esperanza

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de la ley Bonilla, por unanimidad de los ministros, por inconstitucional, ya que el gobernador recién electo de Baja California, Jaime Bonilla, de Morena, que había sido electo por dos años, para igualar las elecciones de ese estado con las federales, “compró” a todos los diputados del Congreso local, incluyendo a nueve del PAN, para que hicieran un cambio en la elección para que fuera de cinco años, después de pasada la elección. ¡¡Muy bien por la SCJN!! Algo que se veía a todas luces ilegal.

Algo que ha pasado un poco desapercibido es que en la SCJN están muchos temas de leyes de este Gobierno de la 4D (la D de destrucción), tienen alguna querella que debe de resolver si son constitucionales o no y la mayoría de estas leyes fueron muy cuestionadas en su momento, pero parecen dejadas en el olvido como la ley Bonilla, pero que son todo el andamiaje jurídico de la 4D, que si la SCJN se faja y se apega a derecho, se cae este gobierno, porque sus bases jurídicas son de arena.

Veamos algunas de estas leyes que han sido cuestionadas legalmente ante la SCJN, están en vigor, pero que pueden ser declaradas inconstitucionales, porque lo son: La ley de remuneraciones del sector público, que invade a otros poderes independientes. La Ley Orgánica del Gobierno Federal, porque con los superdelegados o virreyes que mandó a los estados, está invadiendo otros poderes, igual que la anterior. Los presupuestos de 2019 y 2020 están cuestionados, entre otras muchas cosas, por el manejo arbitrario y dictatorial de AMLO, entre muchas cosas le quita los apoyos a las estancias infantiles para que las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos mientras ellas van al trabajo, así como el apoyo a las casas de mujeres maltratadas, ya que él no cree en las mujeres, a pesar de que muchas de ellas le dieron su voto. Engañadas como todos los que votaron por Morena.





Asuntos muy graves que están en la SCJN, la Ley de Extinción de Dominio, la que faculta a la autoridad a que por la simple “sospecha” que alguien, cualquiera, diga que tal persona es narcotraficante, puede ser encarcelado, sus bienes embargados y rematados posteriormente, si al final del juicio sale inocente el acusado, sólo le darán un “usted disculpe” y le pagarán en lo que vendieron sus bienes, aunque éstos valieran el doble. ¿Se imaginan la corrupción?

Otra igual o peor, la reforma fiscal que equipara algunos delitos fiscales con la delincuencia organizada y puede significar cárcel sin derecho a fianza, embargo de bienes y remate de éstos y terminar como sería el caso del sospechoso de narcotraficante.





Esta cuestionada la ley de educación porque solo le da la responsabilidad a los estados de la educación básica, pero no les da los recursos. También esta cuestionada la ley de la guardia nacional por ser atentatoria de los derechos humanos y muy seguramente será cuestionada el decreto que acaba de publicar para sacar al ejército, no la guardia nacional, a las calles para vigilar, a pesar de que en su campaña había dicho hasta la saciedad que el ejercito lo iba a retirar de las calles y lo iba a mandar a los cuartes, porque ellos no estaban preparados para ser policías.





Como vemos hay muchos temas muy importantes que se encuentran en la SCJN y que hay mucha esperanza en los ministros de La Corte para que resuelvan apegados a justicia y derecho.





El comienzo del fin