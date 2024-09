La Semana del Agua en Estocolmo

En días pasados la ciudad sueca de Estocolmo fue sede de la Semana Mundial del Agua, organizada por el Instituto Internacional del Agua (SIWI), donde representantes de diversos países, ONGS, empresarios y comunidad se reunieron bajo el lema “ Uniendo fronteras: agua para un futuro pacífico y sostenible” con el objetivo de promover la seguridad hídrica con la participación de toda la comunidad internacional. En el marco de la agenda 2023-2027 que tiene delineada el instituto temas como la seguridad hídrica , el impacto del cambio climático y la innovación tecnológica en la materia fueron los principales que se abordaron. Llaman mi atención especial los siguientes datos que quiero compartir con ustedes. Un tema que fue muy abordado y que yo también lo considero crucial es el del financiamiento, ya hemos comentado antes que en materia ambiental el financiamiento es crucial, descontaminar cuesta, llevar agua a la población cuesta y el objetivo mundial de que todos tengan acceso al agua potable va a costar y se necesita financiamiento. El 75 por ciento de los países del mundo reportaron no tener recursos suficientes para mantener planes hídricos, lo cual nos compromete como país y sociedad a asignar recursos suficientes en la materia y tener una responsabilidad financiera en hechos tan simples como pagar nuestro recibo de agua a tiempo.Otro dato alarmante es que más de 3.5 billones de personas en el mundo no cuentan con instalaciones sanitarias seguras con todos los problemas de salud que esto conlleva. En temas de ríos y lagos recalco que seis de los 10 ríos mundiales que contribuyen a la contaminación del océano son transfronterizos, lo cual quiere decir que lo que nos es común con otros países tendemos a no cuidarlo o a diluir la responsabilidad. A toda esta información es importante también añadirle datos de la ONU y la UNICEF ; 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable,340,000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas y al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que contiene heces. Toda la información derivada de este tipo de foros mundiales y nos debe llevar a la reflexión ,la acción y la revisión de cómo andamos en lo local. El agua, elemento vital para la vida que para algunos de nosotros acceder a ella es tan sencillo como abrir el agua de un grifo o comprarla embotellada, para otros es un sueño lejano tener acceso al vital líquido. Desde el año 2010 la asamblea de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y al saneamiento y señaló que cada persona debe tener acceso a una cantidad de agua para uso doméstico de entre 50 y 100 litros al día, obviamente aún estamos lejos de la consolidación de este derecho. El tema del agua es amplio y complicado cuando irónicamente no debería serlo es por eso que abordare más al respecto en mi próximo artículo porque no es justo que una de cada tres personas en el mundo no tenga acceso al agua potable.