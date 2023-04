La semana en que Morena quiso desaparecer México

Ruda estuvo la lucha contra la división de poderes esta semana en la Cámara de Diputados, vimos la gran desesperación del presidente, me preguntan mucho ¿Por qué así, por qué tanta prisa y por qué tan desaseado el proceso?

Aquí mi punto de vista, el presidente ya se dio cuenta de que se terminó su tiempo y no hizo nada, su transformación se ha quedado en el discurso y los logros son fallidos a todas luces, cuando alguien está en ese grado de desesperación, no logra atinar nada y además, su salud se merma, se ve con mucha claridad, en los demás temas lo comentaré; en los temas de salud del presidente, hay muchas dudas y mensajes aún no vistos, la reforma en salud aprobada por Morena elimina la obligación del Estado de garantizar en forma permanente los insumos y medicamentos esenciales para la salud de los mexicanos.

De los grandes proyectos faraónicos del presidente, sólo vemos anuncios e inauguraciones de obras inconclusas y desafortunadamente el tiempo ya se le terminó y no se van a terminar.

El Tren Maya ya lleva más del doble de inversión de lo que dijo que costaría y no vemos para cuándo se termine, sí ya dijo que se terminaba y qué creen, en ese acto de inauguración vimos vagones viejos y un tramo de vías que ya estaba construido desde la época de Porfirio Díaz, a ese paso ni en sueños se va a lograr la obra, pero eso sí, el presidente tendrá estación del tren a las puertas de su rancho.

El famoso aeropuerto, el AIFA, una remodelación del aeropuerto militar Felipe Ángeles, ya existía, le dieron una remodelada y construyeron una ampliación, sí ya también lo inauguraron, pero qué creen, no tiene conectividad, no reúne los requisitos básicos para ser internacional y lejos de los demás centros de conexión, lejos de todo y nadie lo quiere usar, por más esfuerzos que hace el presidente sigue siendo un gran fracaso y una inversión que lejos pero muy lejos de que sea rentable, todos los días nos cuesta más.





La refinería Dos Bocas, además de ser un megaproyecto fuera de época, es muy costoso y un negocio en quiebra para este país y como todas las empresas del Estado nos cuesta un dineral a los mexicanos y parece que es lo único que se refina, porque así nos han dicho siempre cuando tenemos parecido a nuestros antecesores, saliste refinado, así la refinería Dos Bocas está refinando las malas prácticas y malos hábitos de los empresarios del Estado, su costo ya no salió en 8 mil millones de dólares, ya va arriba de 18 mil millones de dólares, sólo error por poco más del 100%. .

Esto además de las promesas de campaña no cumplidas como el combate a la corrupción, la mejora en economía en los hogares de los mexicanos, la mejora en la seguridad en las calles de cada rincón del país y servicios de salud de calidad, obvio nada de esto ha sucedido y ni sucederá, es lo que tiene al presidente en total desesperación.

Y como cuando estás desesperado tu razonamiento se limita, pues lo que tiene al presidente pisoteando al Congreso, mandando iniciativas que demuestran su total desesperación y como tiene quien le siga la corriente, nosotros la oposición, resistiendo.

Sólo en la Comisión de Hacienda se aprobaron en un día la destrucción del fomento al turismo, otro más de los apoyos al campo desaparecido y venta de bienes del Estado, lo reitero sólo en la Comisión de Hacienda.

En las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación, por capricho se aprobó a lo bruto una nueva ley que además de dejar fuera el apoyo para investigación y desarrollo a las universidades, deja sin sueños y oportunidades a muchos jóvenes y talentos mexicanos con ganas de sobresalir y aportar al conocimiento de México.

En las comisiones de transparencia y anticorrupción y vigilancia, se acordaron y aprobaron los nuevos titulares de los órganos de vigilancia de los organismos descentralizados, ahí debo decirlo son comisiones encabezadas por la oposición y fueron procesos muy cuidados y transparentes. Fue lo único que salió bien.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com