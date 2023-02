Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y recientemente el gran avance de la inteligencia artificial se ha consolidado la cuarta revolución industrial y sin lugar a dudas la sociedad del conocimiento y de la información. Por mucho tiempo este concepto ocupó el lugar estelar en la discusión de las ciencias sociales, se trata de un concepto que aparentemente resume las transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna, pero contradictoriamente a la par de esta multiplicación y evolución de la información nunca había estado la sociedad y las personas tan desinformadas y alejadas del conocimiento. Este es argumento principal del filosofo español Daniel Innerarity en su nuevo libro la sociedad del desconocimiento que fue presentado recientemente en la Feria del Libro de Guadalajara, publicado por Galaxia Gutenberg. El autor comenta que nunca el conocimiento había sido tan importante y a la vez tan sospechoso; nunca lo habíamos necesitado tanto y desconfiado al mismo tiempo de él, nunca habíamos depositado tanta esperanzas en el conocimiento como solución mientras se convertía el mismo en un problema. La ciencia es fuente de la máxima autoridad y siempre controvertida. Los expertos son para uno la tabla de salvación y para otros los destinatarios de todas las iras. Mientras hay quien espera que el desconocimiento nos saque del error y la ignorancia, hay también quien teme que nos esté conduciendo a los peores desatinos. No entenderemos la sociedad en la que vivimos si no damos una explicación adecuada de este extraño antagonismo, ya que no puede ser entendido a partir de la moderna contraposición entre la ilustración y sus sombras, como un combate moral entre progresistas y reaccionarios, la clásica demarcación entre cuerdos y locos. No está en juego la racionalidad y su contrario sino una cierta metamorfosis de la idea de la misma racionalidad, que ya no puede definirse cómodamente frente a una simple negociación. Perderíamos una gran ocasión de conocernos a nosotros mismos si descalificáramos esta incredulidad como una reacción al proceso civilizatorio. Sólo entendiendo a los desconfiados, temerosos, negacionistas, paranoicos y terraplanistas se puede entender la sociedad en que vivimos y el papel que el conocimiento desempeña en ella. Entender no significa aquí dar la razón a quienes parecen carecer de ella, sino explicar la circunstancias desde las que surge esta resistencia porque así tendremos una idea más precisa de la racionalidad que rechazan. Estas ideas expresadas por Daniel Inneratity nos invitan a leer esta obra señera que mucho se esta discutiendo entre los intelectuales por la profundidad y actualidad de su análisis, sería bueno darle una leída.