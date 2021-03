La sociedad divergente que somos

Estamos cada vez teniendo una sociedad más amenazada con controles, “ley mordaza”, falta de libertad de expresión, amenazas a las empresas y negocios, corrupción imparable en los diferentes niveles gubernamentales encabezados por el federal; presupuesto sin control, discrecionalidad del gasto público, falta de claridad, información pública que se pone en reserva para ocultar las verdades a conveniencia de las autoridades de manera que las mentiras, malos manejos y abusos no sean claros en momentos electorales como estos. Finalmente, estamos a merced de la voluntad unipersonal del presidente, que no da lugar a la democracia que lo llevó al gobierno, sino a sus intereses, miedos y conveniencias.

Abrigado con la palabrería de buscar el bien de los pobres, pero sin la acción efectiva que los saque de ese entorno, sino con la subordinación por dádivas, que ahora el partido que representa utilice las imágenes de dinero en sus espectaculares y promoción electoral, haciendo con esto una imagen de falso bienestar basado en que se tendrá dinero por tomar una decisión como esa en junio de este año, es una total mentira.

Me resulta increíble, y por demás detestable, que se aprovechen de la necesidad, de una pobreza acrecentada en los últimos dos años, revirtiendo una tendencia, aunque incipiente, positiva de reducción de pobreza extrema en nuestro país. Dando los pasos a la total dependencia de las compras de voluntad en lugar de un trabajo honrado y mejor remunerado por tener un país más competitivo y mejor preparado. Con mejores escuelas y maestros mejor preparados, infraestructura más adecuada y plan de acción coordinado para el futuro de nuestro país.

Así lo vemos en Chihuahua Futura, queremos mejor ingreso de todos los que colaboremos en desarrollar nuestra comunidad, no sólo el beneficio de algunos, como los radicales ahora lo quieren hacer ver, queremos una sociedad más justa, más eficiente pero finalmente, ¡más feliz!

La integración de las instituciones educativas verá el beneficio de poder planear y estructurar sus carreras y estudios, investigaciones y proyectos en un fin claro, definido y de largo plazo, que no sea sólo para cumplir el requisito, sino tener sentido y fin de largo plazo. Esa participación hará escuelas más responsables y alumnos que sientan esa vinculación y propiedad de nuestra comunidad desde temprana edad. ¡Buscamos ser mejores ciudadanos!

Veamos por el bien común, como la comuna o sociedad que somos, no con intereses de grupo y sectarismos que denuestan y califican a los que están en desacuerdo como si fueran enemigos y no como lo que son, contribuyentes de ideas divergentes que también forman parte del conglomerado y que existimos todos desde hace mucho tiempo y que eso enriquece el desarrollo y permite la diversidad de pensamiento. No somos todos iguales y nunca lo seremos, ni los países que intentaron llevar el socialismo o comunismo lo lograron, al contrario, tuvieron sufrimiento y ahora deben remar contracorriente para lograr superar las mermas de tantos años invertidos en fallidas esperanzas.

Les invito a buscar que mejoremos, pero con esfuerzo, con trabajo, con ideas y propuestas que se vuelvan verdaderas acciones y no palabrerías de pláticas de tres horas como si estuviéramos resolviendo el mundo tomando un café. Somos una sociedad capaz y deseosa de estar mejor, pero no es el camino fácil de las dádivas lo que perdura y da bienestar duradero.

Espero que no sigamos sufriendo de intolerancias y abusos de autoridad, de denostaciones y calificaciones como cuando éramos niños, donde calificábamos y poníamos apodos por tal de parecer superiores a otros, eso es retrógrado y fuera de nuestra realidad de hoy. Se ha creado por nuestro gobernante, el gobierno que él quería, mas no así el gobierno que el pueblo verdaderamente necesita.