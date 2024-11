La  supremacía del Poder Legislativo

Winston Churchill afirmaba que “entre el fascismo y el comunismo casi no había diferencias”, y para los sucesos que se están presentando en el país, aplica la frase Churchiliana; los actos autoritarios del Legislativo y Ejecutivo federal se asemejan al fascismo aplicado por los de Morena, que se proclaman de “izquierda” pero que les gusta vivir como como acaudalados, en palacios, viajando en vuelos privados, hospedándose en los mejores hoteles, comiendo y bebiendo en restaurantes fifis, vistiendo ropa de marca, etc. y quienes no se cansan de gritar a los cuatro vientos que el pueblo los eligió y que pertenecen y viven para el pueblo, haciendo la aclaración de que el pueblo somos todos los mexicanos, los que votaron por ellos y los que no, y vale la reflexión que es falso que todo el pueblo de México esté con ellos, porque de los 100 millones de electores del padrón, no todos votaron por ellos, sólo 33 millones votaron a su favor; 22 millones votaron por la oposición y hubo más de 40 millones de abstencionistas. Se desviven los de Morena por hablar del pueblo y de su "bienestar”, cuando una gran mayoría de mexicanos viven con miedo por el grado de violencia y de inseguridad que prevalece en el país, en pobreza, sin medicamentos y con rezagos en la educación, entre otros males.

Los legisladores de Morena aprobaron la llamada “Supremacía Constitucional”, misma que por su contenido y propósito, más bien se debería llamar “Supremacía del poder legislativo”, ya que con ésta “ Supremacía “ prácticamente se sepulta al agonizante poder judicial y se coloca el legislativo, aún por encima del poder ejecutivo. Con la estocada mortal al poder judicial perdemos todos los mexicanos, nos quedamos en la vulnerabilidad ante los atropellos y violaciones que el ejecutivo y el legislativo federal lleguen a perpetrar en contra de los derechos humanos y en contra de las Instituciones que han sido contrapeso de dichos poderes.

Con la “supremacía Constitucional” se limitan los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del legislativo y del ejecutivo, y entrará en vigor seguramente en las próximas horas, ya que será aprobada fast track por 17 de los congresos locales, e inmediatamente después será publicada en el DOF, antes de que los Ministros de la Corte se pronuncien en contra de la forma y total desaseo en que fue aprobada la reforma judicial.

Es increíble que a menos de las 16 horas de la aprobación de la “ supremacía constitucional ” ya cuente con el aval de 17 legislaturas estatales, ese es el grado de autoritarismo del Legislativo federal, sin dar oportunidad a que sus legisladores locales puedan al menos leer y conocer la reforma mencionada y la hayan aprobado a ciegas, éstos ni siquiera saben que fué lo que votaron y como dice la máxima, en el pecado llevarán la penitencia, coincido con los que afirman que los de Morena están incendiando la casa y que no se dan cuenta que ellos también están adentro.