La taza de café

Por: José A. Hernández





Frecuentemente comparto acerca de lecturas que leo, vivencias del día a día y en ocasiones particulares mis pensamientos políticos. Hoy me gustaría hablar acerca de una alegoría interesante que leí en redes sociales, en ocasiones no nos damos cuenta de los mensajes que el subconsciente nos envía. Vivimos muy distraídos. Así que, hoy me gustaría conversar acerca de otro tema.

Es un día normal, te levantaste temprano, últimamente amanece nublado y con lluvia, vas caminando con tu taza de café camino hacia el trabajo y de repente alguien distraído pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes.

-\u0009¿Por qué se te derramó el café? Te preguntas a ti mismo.

-\u0009Porque alguien me empujó. Contestas en cuestión de segundos.

Respuesta equivocada.

Derramaste el café porque eso tenías en la taza, si hubiera sido té... hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar.

Lo mismo sucede cuando la vida te sacude. Si no te ha pasado, seguro acontecerá en algún momento. La vida te mueve repentinamente y todo se bate, se revuelve, sufre alteraciones. La vida te empuja sin previo aviso, de manera desprevenida.

Lo que sea que tengas dentro de ti, eso vas a derramar, de lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y salpicara a todos. De lo que tienes en tu taza es lo que mojarás a los demás. Lo que sea que haya en tu conciencia, eso verán los demás cuando la vida te sacuda.

Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, fingiendo ser empatico, amable, sociable, caer bien a todos, pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. SI tu vida se encuentra repleta por completo de falsedades, es tiempo de que lo analices.

Eventualmente sale la verdad a la luz, así que habrá que preguntarse a uno mismo: ¿qué hay en mi taza?, ¿qué tengo para el mundo? Cuando la vida te empuje, ¿qué vas a derramar? Amor, gozo, paz, humildad, paciencia, Fe, templanza, amargura, maldiciones, malos pensamientos, miedos, ¿palabras duras?, ¿rencores?, ¿traumas infantiles?

Y una vez que salpiques a los demás con lo que sea que haya dentro de tu taza, no vale la pena justificarse si fue para mal. Si haces daño a los demás sin darte cuenta, el del problema has sido tú todo este tiempo.

Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, amor, cosas buenas.

Porque de lo que está llena tu taza... eso saldrá cuando la vida te sacuda.

La felicidad no tiene precio, tiene nombre y se llama vida, disfrutarla depende de ti.