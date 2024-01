La tecnología al servicio del hombre

Estamos en el final del año 2023, es necesario hacer un alto y cavilar sobre el futuro. La tecnología es, ha sido y será el factor determinante en todas las actividades del ser humano, desde la aparición de fuego y la rueda en la prehistoria hasta los microchips en nuestra vida cotidiana. Quien cree tecnología, quien la maneje, es y será el eslabón más fuerte y dominante en todo sentido en la sociedad, sobre todo en la parte económica. Remitámonos a un solo ejemplo, el teléfono móvil, que almacena en su interior cualquier cantidad de soluciones y distracciones dignas de una nueva era. El teléfono móvil dejo atrás cualquier convencionalismo de teléfonos fijos de casas y públicos. Volvió obsoletas las computadoras, la televisión y la radio. Dio por terminada la vida de las cámaras fotográficas, del reloj, de las linternas, del espejo; termino con las revistas, libros y los periódicos; acabo con los videos juegos, la tarjeta bancaria, los acuerdos en persona y hasta con los corredores de bolsa; enajeno y homogenizo a las masas, hizo posible llevar el trabajo a casa y destruyo el concepto de jornada laboral; termino con la privacidad y es fuente de enfermedades psicológicas y mentales; impulso las separaciones, la perdida de la infancia, disminuyendo el tiempo en familia, y no conforme con eso lastima nuestros ojos, oídos, columna cervical y nos hace sedentarios y perezosos; nos ha quitado tiempo de vida por la multitud de distracciones que se potencializan en él terminando por esclavizarnos gradualmente atrofiando nuestros sentidos, esa tecnología no la hubieran imaginado nuestros ancestros ni en su mejores sueños. El conocimiento y uso de un teléfono celular puede ser muy útil o muy perjudicial. Valorar sus ventajas y perjuicios es de la mayor relevancia para tener una vida sana, pues ya hay casos incluso de que algunos seres humanos llegan al auto flagelo con sus retos autodestructivos, hasta la inmolación. Lo más importante de nuestra era son la información y la comunicación y con el teléfono móvil podemos acceder a ambas; ese es su más sorprendente valor. Su desarrollo continuara, nos hará más cómoda y confortable la vida pero hagamos un alto en el camino y por un momento dejemos de lado su uso, si la tecnología móvil llego para quedarse no está demás darle un espacio y acercarnos un poco más a las personas. Este desarrollo tecnológico propulsa el económico en general, que avanza a pasos agigantados y que tristemente no tiene un trato jurídico adecuado en los tribunales mexicanos, (una gran cantidad de fraudes vía celular e internet), ni siquiera existen instituciones jurídicas que conozcan el comportamiento tecnológico y económico de estos avances. Inicia el año y queda mucho por hacer, ponernos al día, ser prudentes con el uso de la tecnología y controlarla no al revés, pedir que existan tribunales especializados en materia económica en la entidad y potencializar nuestro desarrollo con el uso de la misma, hasta entonces ¡Feliz año 2024!

