La tercera es la vencida

Por: Fernando Sandoval Salinas

El estado de salud de quien ocupa la Presidencia de México genera cierta alegría y esperanza en segmentos opositores que no han podido vencer políticamente al tabasqueño. No pocos por diversos medios expresan contento por los malestares de AMLO y especulan maldicientemente por las eventuales complicaciones que podrían encarnar.

Hurgando por aquí y por allá encuentro que existen más de uno que se regocijan por el tercer ataque de Covid y festinan con frases groseras el suceso: “Ni modo, tal vez este sea el momento del ataque para que deje de decir y hacer tanta pendejada”.

Les cuestiono: Tengo entendido que son cristianos ¿No tienen miedo de que el todo poderoso se vuelva contra los que desean el mal? No responden, se quedan pensativos.

Tal vez su silencio se deba a su formación religiosa y quede una brizna de empatía frente al egoísmo característico del ser humano, y no obstante cierto odio, éste se subordine por algunos segundos a la sana capacidad de no desear la muerte a nadie, y mucho menos a los que no le agradan. El psicólogo Jung auxilia cuando señala: “El oponente es un espejo que refleja nuestras partes no resueltas”. O tal vez decir: No le tengo miedo a AMLO en sí mismo, sino a AMLO en mí.

Los segundos de empatía pasan rápidamente, el odio vuelve a surgir.

Bueno -comenta uno de los mal pensados- Yo creo que, así como hay jueces para juzgar a los fregados, a los asesinos, a los ladrones y a muchos más, también hay un coronavirus para los poderosos-

Estas palabras, ciertas y grabadas, me duelen en lo más profundo. Siglos de primacía de la razón convertidos en humo por la presunción de atribuir una función depurativa a una pandemia que ha sembrado el luto en miles de hogares. El coronavirus como contagio moral que selecciona a los malos de los que deshacerse. Realmente es cierto que el odio tiene esta cosa horrible: consigue hacernos peores que los que odiamos.

Vuelvo a retomar la formación religiosa de los declarantes quienes ceden un poco al afirmar:

-“Bueno, que le dé, pero que no lo mate, sólo lo atarante y lo retire del gobierno antes de que termine el sexenio. Ojalá la tercera sea la vencida y se salve México”.

Y es válido preguntar ¿Para caer en manos de quién?