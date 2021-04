La tercera ola

Estimado lector, es muy aburrido, lo sé, entiendo, ya no es nuevo el tema, si, si, comprendo, pero ¿cómo les hacemos entender? ¿Qué no ha sido suficiente todo lo que hemos visto?

Si ya sé, las campañas, si, el cambio climático, si, la economía, así es, todo eso es importante, pero nada de eso tiene relevancia si los seres humanos quienes somos los protagonistas de esto nos morimos.

El día de ayer reza un encabezado de un periódico digital muy conocido en nuestro estado, “Llegan familias enteras a hospitales”, pues la verdad, ya no sé qué decirles, nos han explicado, con peras, manzanas, melones, mangos, hasta con caricaturas acerca del virus que nos aqueja, y parece que no entendemos el mensaje.

Chihuahua esta entre los estados con más alza de contagios en este nuevo repunte, ya que no podemos hablar de un rebrote porque no hemos dejado de tener casos y fallecimientos.

¿De qué hablamos? Pues del COVID, los mexicanos se siguen enfermando de covid, y si se dio un aumento en contagios, no hicimos caso y siguen falleciendo personas.

¿Cómo poder hacer entender a las personas que esta enfermedad es real y que tristemente mata y ahora con las nuevas cepas está dejando de distinguir edades, así que lo que nos queda es evitar enfermarnos.

¿Coincidirá conmigo en que parece argumento de película de terror? Pero lo más desesperante es que las personas no entendemos.

En mi opinión, México está de luto, porque como he repetido no nos sobran chihuahuenses, no nos sobran mexicanos.

Mi columna es breve hoy, de verdad que me siento dolida pues no debería estar muriendo nadie por esta situación porque sabemos cómo evitarlo pero parece que nuestro entendimiento no da para procesarlo, aquí le damos la razón a las teorías donde se expone al ser humano como poco inteligentes aunque se diga lo contrario.