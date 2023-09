La tierra de los nadies

Los Nadies […] Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. […] Eduardo Galeano.







En nuestro estado, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, se encuentra la comunidad de Choréachi¸ habitada principalmente por rarámuris. Se caracteriza por sus bosques maderables, además de su riqueza de otros recursos naturales. Como muchos otros espacios, en el reparto agrario de 1923 se convirtió en propiedad ejidal, la cual se organizó sin atender los límites tradicionales que los indígenas habían procurado desde siglos atrás, amenazando sus actividades económicas y sus lazos con la tierra. Como consecuencia, otros grupos no indígenas reclamaron como propios los bosques, iniciando un conflicto de varias décadas que se recrudeció en el año 2013, con más abusos y ataques. El caso pasó de instancia a instancia y, de ahí, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando una huella de dolor. No es para menos, cerca de treinta y seis personas defensoras fueron asesinadas en el estado de Chihuahua desde 1973, entre quienes figuraron catorce activistas que velaron por la tierra y bienes naturales de los rarámuris en la Sierra. Dos de ellos, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo, fueron luchadores de la comunidad Coloradas de la Virgen, ubicada también en Guadalupe y Calvo.

Choréachi ha estado envuelta en toda clase de tragedias: homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violaciones, desplazamiento forzado, etc. Todos estos crímenes llegaron a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez, en el año 2014. Se requirió al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que lideraban las denuncias colectivas. Ninguna fue aplicada y la violencia aumentó.

En el año de 2018, el Tribunal Superior Agrario falló a favor de los reclamos indígenas su comunidad, reconociendo la tenencia social en una superficie integrada por 32,832 hectáreas, junto con el derecho exclusivo a explotar los bienes y recursos existentes en dichas zonas. Pese a la resolución, ni las pretensiones de los rarámuris, ni su seguridad, fueron garantizadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto y resolvió en el año 2021, sin que su postura abonara a la plena protección de los derechos de los rarámuris agraviados.

El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Por desagracia, en la actualidad, se sigue superponiendo el Derecho Agrario sobre el Derecho Indígena, asumiendo que los ejidos equivalen, por sí mismos, a jurisdicciones de pueblos originarios, consideración que ha sido desmentida en numerosas oportunidades.

Una de las voces indígenas que ha comparecido ante la Corte, manifestó: “No podemos practicar nuestras actividades tradicionales ya que somos discriminados y perseguidos en nuestra propia tierra por gente extraña, gente mestiza, en nuestro territorio; no tenemos un documento, no tenemos nada que avale que somos los dueños.” “No vivimos a gusto, sentimos miedo, las personas mestizas nos han arrebatado la tranquilidad’ ¡Buscamos respuesta a las denuncias que hemos presentado desde hace años! Nos han despojado cuando lo único que hacemos es cuidar el bosque”

Procesos van, procesos vienen, pero el cambio, quizá, provenga exclusivamente de la sinergia entre sociedad y actores públicos. Desde aquí enciendo una vela por la paz, la cordura y el respeto.

Querida lectora, querido lector, me encantaría leer tus comentarios.

Voy y vengo.





Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com