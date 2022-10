La última estocada

Por: Roberta Cortazar

Nunca me han gustado las corridas de toros, por más que me dicen que es un arte, imposible que lo vea como tal. El hecho de los aplausos cada vez que se martiriza al toro se me hace una ovación primitiva, estúpida y muy insensible, un circo romano. Si en las corridas no se lastimara al toro, yo podría celebrar la valentía del torero esquivando las embestidas con su capote.

Al toro se le empieza a provocar antes de salir al ruedo, toques eléctricos y sabe Dios qué otras técnicas para enojarlo y hacer que haga una entrada impresionante ante un público que quiere ver la fuerza y determinación del animal para enfrentarse a un peligro que la bestia ya siente.

Y después de la trayectoria de crueldad de picotazos a lo largo de la corrida, el animal con la lengua de fuera y la respiración agitada, se para agotado, para tomar fuerza para otra embestida, hasta que sus posibilidades cesan por el sangrado de sus heridas, las cuales lo hacen rendirse ante un público que grita y aplaude al torero su triunfo a costa de martirizar y matar a un ser vivo. ¿Eso es arte?

La percepción de las cosas de la vida es muy personal, a veces los sentimientos se aflojan ante la crueldad, y se buscan explicaciones para disfrazar realidades con excusas que nombran los hechos con palabras adornadas para justificar barbaries.

La evolución del ser humano me llama la atención, por un lado, los impresionantes avances en ciencia y tecnología, y por otro la insensibilidad ante la manifestación de vida.

Situaciones de agravios contra seres vivos son de todos los días, inclusive muchas tienen tanto tiempo en la práctica, que se ven “normales”. La crueldad del ser humano está sistematizada en la oferta y demanda de productos, servicios y entretenimientos que “requerimos” y exigimos, así que estamos involucrados en crueldades que ya ni registramos.

Por otro lado, hay estocadas planeadas de persona a persona, el matador entretiene con un capote de engaños, toreando y mareando, hasta que llega el momento del ataque final, donde con el sadismo de sus acciones da por terminada su corrida después de lastimar o matar. Ante su “hazaña” espera el aplauso de quien lo respalda o, por lo contrario, corre cobardemente a esconderse después del lamentable espectáculo.

Cuando el torero saca la espada para dar la última estocada, el público calla ante la expectativa del final esperado, el toro ya rendido se queda quieto ya no tiene fuerzas para caminar y cuando el afilado artefacto lo atraviesa cae, mientras el público se levanta y vitorea la gran hazaña del matador.

La celebración morbosa e insensible de aplaudir el dolor ajeno es una de las bajas energías que no permiten la trascendencia de la humanidad. Vibrar alto consiste en el respeto y la consideración de la vida del otro y en la moderación de lo que requerimos para vivir. Los excesos y el egocentrismo siempre atropellan la creación de Dios.

ROBERTA CORTAZAR B.