La utopía, un sueño posible

Por: Miguel A. Valdez

El instinto de conservación nos alienta a eso, a conservar, a no buscar novedades, porque algo en nuestro interior nos dice que si alentamos esa idea loca podríamos acabar en la frustración y el malestar social. Sin embargo, gracias al desarrollo científico y económico de los últimos siglos, hemos ido gradualmente adquiriendo la confianza para creer que, con tantas innovaciones en tantos ámbitos a la vez, el progreso será irreversible y estará destinado a continuar indefinidamente. La pandemia del Covid-19 nos ha cuestionado este patrón de pensamiento. A pesar de lo mucho que hemos caminado, nos damos cuenta ahora que la vida humana sigue amenazada por virus desconocidos hasta hace poco. Aunque la llamamos crisis sanitaria esta pandemia vino para resolver otros males y sufrimientos de los que una parte de la humanidad es víctima. Si bien la brecha social entre los que poseen y los desposeídos no es una novedad ésta se ha agravado y revelado con más crueldad en los últimos meses. Las cuarentenas, el confinamiento y el aislamiento quitaron el ingreso a muchas personas que sostenían a sus familias desde la economía informal. El acceso a los centros nunca fue ni está siendo equitativo para todas las clases sociales. Lo que ya se vivía antes de la pandemia se ha revelado de la manera más cruel: las 2,100 personas más ricas del planeta poseen más riqueza que el 60% de la gente del mundo. Este abismo se observa también en nuestra realidad local, el acceso a la educación a distancia de calidad depende de una buena conexión de internet, los equipos necesarios y desde luego la posibilidad de energía eléctrica. Es cierto que la educación no se limita a la escuela, pero la escuela como espacio físico, además de ser un lugar tan privilegiado de enseñanza aprendizaje, es también un lugar de encuentro afectivo, un instrumento de nivelación social y un entorno integral favorable para el crecimiento y la expansión de las cualidades del ser humano. Esta pandemia nos ha hecho comprender que el aislamiento y la distancia social son necesarios, pero la soledad no debería serlo, ni el temor tampoco. Lo que lamentamos es la pérdida de certeza, del tipo de certeza que las costumbres ofrecen a quienes las vivimos sin cuestionarnos. Quizá se trate de una búsqueda de seguridad, el tipo de seguridad que el niño busca en sus padres, o de una añoranza íntima por tener un puerto confiable donde encontrar tranquilidad. Cualquiera que sea la causa, a todos nos resulta difícil aceptar que la realidad del mundo es inestable, cambiante y efímera. Sin el mantra reconfortante de la rutina y la costumbre tenemos la oportunidad y la obligación de hacer algo extraordinario, ver el mundo como es y aceptar que nuestra imágenes seguirán cambiando, no porque estén equivocadas sino porque siempre encontramos mejores instrumentos de visión. Nuestra realidad no se vuelve más inestable, lo que pasa es que nuestro entendimiento de la realidad es por necesidad un trabajo en proceso.