Efectivamente, no hay vaca que dé leche, para obtener la leche de la vaca se necesitan muchas cosas.

Primero que nada hay que alimentar muy bien a la vaca, para que podamos obtener leche suficiente. Tiene que estar recién parida, de otra manera no tiene leche.

Segundo, hay que levantarse temprano, entre 5 y 6 de la mañana, ir al corral y caminar entre las buñigas recién hechas de todos los animales que están en el corral. Inmovilizar la vaca y amarrarle las patas y la cola para que no nos vaya a patear. Apretarle la parte de arriba de la ubre y bajar el apretón dedo por dedo hacia abajo. Esto se llama ordeñar la vaca, porque la vaca no da leche, hay que ordeñarla y saber todo lo anterior.

La enseñanza es que la vida no nos da nada, hay que obtenerla.

Dicen que la tierra nos da verduras, vegetales, frutos, etc. Pero no es cierto. Hay que preparar la tierra, sembrar lo que queremos obtener, fertilizar si es necesario para protegerlo de las plagas, no vaya a ser que a la hora de la cosecha no logremos nada. Finalmente, cosechar el producto de nuestro trabajo.

Lo que les quiero transmitir es que nada es gratis en la vida, todo tenemos que trabajarlo para obtener lo que queremos.

Lo anterior viene a cuento porque tenemos un presidente que anda regalando nuestro dinero, porque es nuestro, producto de nuestro trabajo y los impuestos que pagamos, porque el dinero no se da en árboles, para repartirlo en algo muy loable como son pensiones para adultos mayores, becas a los jóvenes que no trabajan, ni estudian, ninis, pero que no producen, lo que nos va a llevar al día en que el dinero se vaya acabando, porque los que producimos, cada vez podemos soportar menos mantener a toda esa gente que no es productiva, hasta que se acabe como dicen, la gallina de los huevos de oro.

Por eso vemos que el nuevo gobierno de la transformación de cuarta, ha aumentado los impuestos con mucha discreción en muchos rubros, pero que nos pegan a todos, directa o indirectamente y por otro lado cancela los apoyos a mucha gente que sí lo necesita, como es a guarderías para madres que trabajan, cancelar el Seguro Popular y cambiarlo por el Insabi, que le quieren cobrar a los pacientes todo, absolutamente todo, hasta la cama del hospital, sin cubrirle enfermedades graves, que sí le cubría el Seguro Popular. Un retraso de cuando menos 15 años, en que la pobre gente tenía que vender sus animalitos para poder salvar a alguien de la familia. Y muchos temas más.

