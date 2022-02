La verdad no se mata

Por Sebastián Sáenz Nieto

¿Por qué el periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo en México?

En lo que va del año, hemos sido testigos de los asesinatos a cuatro periodistas mexicanos: Margarito, Lourdes, José Luis y Roberto.

Gracias a esta materia, hemos podido trasladarnos al epicentro de cualquier fenómeno social ocurrido en nuestro país. La verdad da poder y a su vez, sentencia a todas las personas cuya única labor es presentarla a nuestros ojos.

No estamos ciegos.

No ante la corrupción que se vive en México. No ante las causas que defendemos. No ante el secreteo. No ante los ineficientes programas de protección. Y NO, ante la verdad…

En el 2019, Lourdes Maldonado tuvo la valentía de pararse, tomar el micrófono con las manos heladas, ver al ejecutivo cara a cara y decir ¨Hasta temo por mi vida¨. Reflexionemos y pongámonos a pensar en las acciones que se debieron tomar por parte del Estado para evitar la tragedia.

Me he mantenido neutro en excusas; sin embargo, esta es la excepción. Dijo que habría impunidad (bien ahí, ya después vemos cómo le da seguimiento). Dijo que se le brindó el apoyo, estaba en el programa de protección de su estado mas no en el federal (que igual de su ineficiencia ya hablaremos en unos renglones). Sabemos que este problema social no es nuevo en el país, se ha mantenido al lado de la silla acojinada y cada uno culpa al que anteriormente la calentaba. No es hora de jugar a la papa caliente ni mucho menos de victimizarse, si están muertos, es por la corrupción que él mismo condena y se encuentra dentro de su administración ¿lo hacen o se hace?

Un trío que no puede cambiar el foco.

Tres instituciones forman parte de un mecanismo creado para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este no funciona por falta de recursos, capacitaciones y coordinación entre los estados y la federación, también por demoras innecesarias a la acción y la impunidad que toca el cielo.

Es imposible el cambio interno en las figuras políticas una vez corrompidas, donde su comodidad yace en el escritorio y es gracias a nuestro voto.

No todo está perdido.

Es posible crear generaciones de futuros representantes cuya ética sea inquebrantable, exigir como ciudadanos impunidad, acciones ejemplares fuera de discursos y levantar la voz por aquéllos que la han perdido. Aquéllos miembros de familias ahora en larga tristeza, que corrieron pidiendo ayuda solamente portando una pluma como arma, que vivieron sus últimos días en la desesperación. Aquéllos cuyas mascotas esperan retorno en la puerta de sus casas, pero que hoy, hechos animaciones y pancartas nos dan fuerza de voluntad y mantienen la causa viva. Con la colectividad unida, vendrá el día en que la verdad deje de ser unidad de medida en cada administración, no tenga consecuencia y solamente hable de liberación. Porque los cajones cerrados bajo llave donde se encuentra presa, tarde o temprano se abren y le permiten salir al sol, pues la verdad no se mata.