La vida real, un escape del internet

Por Juan Alfredo Ponce Valtierrez

Recuerdo que en el año que cursé mis estudios de secundaria, es decir, hace aproximadamente 12 años, el internet aún no tenía el mismo auge que en la actualidad; si bien es cierto, ya existían algunas redes sociales como Metroflog, Messenger, Facebook –ésta tenía relativamente poco tiempo de su creación–, entre otras. La mayoría de las personas sólo utilizamos esas redes como una vía de entretenimiento, una mera distracción.

Ha pasado una década y me sorprende sobremanera el cómo todo ha evolucionado, las redes sociales hoy en día son parte importante del diario vivir, para algunos casos extremos son imprescindibles; el hombre está condicionado por completo, la subordinación digital se fijó como una máxima. Claro ejemplo es: se necesita de una red social para poder estar en contacto con el grupo de trabajo; aunque no todo es necesariamente devastador, pues el internet y algunas plataformas nos salvaron del caos derivado de la pandemia. Hoy en día la mayoría de las clases se imparten vía internet-redes sociales.

Entonces, ¿es bueno que el internet tome un papel preponderante en la vida del usuario al grado tal de si pierde el acceso al internet se vea incomunicado? La respuesta, si se toma atención a lo narrado con anterioridad, puede ser parcialmente verdadera. Pues algunas formas de comunicación se han visto viciadas por la general dependencia a las vías virtuales.

En mi caso, todas las redes las tengo vinculadas a un aparato –celular–. Hace algunas semanas tuve un evento desafortunado, me vi en la imposibilidad de acceder a mi celular, pues en él puse un código de verificación en 2 pasos. Sin más cuento, no pude entrar al celular, por ende no podía ver la aplicación donde el maestro nos asignaba el código para ingresar a la clase.

Mi desesperación fue tal que no pude justificar mi falta, no podía tener contacto con nadie al menos de manera virtual, paradójicamente estaba fuera de ese mundo en el cual de manera ficticia se conectan todos los que tengan acceso a ella. Es como si un mexicano o de otra nacionalidad pidiera entrar a EEUU, pero no cuenta con visa, la conclusión es sencilla: no tiene derecho a entrar a ese país. Bueno, yo no tenía derecho a entrar por extraviar mi pase de acceso.

Lo anterior lo digo en un sentido meramente personal, académico, no obstante existen personas que han encontrado en esas redes sociales-internet algún nicho que construyeron por muchos años, un refugio seguro en el cual por fin tienen paz y evaden de algún modo la realidad que en ocasiones suele golpear fuerte a quien la vive. Y no es de extrañar que millones de usuarios hayan buscado el refugio o aceptación en las redes sociales, esto en el grado de que le otorga al usuario cierto “anonimato”, existen personas que cuentan con más de un perfil en diversas plataformas, para poder conectar con gente de su interés.

De aquí que muchos jóvenes tengan perfiles donde tienen bloqueados a sus familiares y se sienten con la plena libertad de declararse abiertamente como son, sin tapujos, lo cual debería de ocurrir en la vida “real”, no digital, todos tenemos el derecho de la libre expresión, claro está que no debe ir en contra de terceros y afectarlos con lenguaje que incita al odio. Otro caso es que recientemente las redes sociales se usan como trincheras, donde se defienden posturas un tanto radicales, pues se considera que lo expuesto en ese mundo “irreal” no genera consecuencias jurídicas.

Hasta aquí mi pregunta es: ¿Cómo el internet ha pasado de ser un lugar seguro para escapar de la realidad a ser un lugar caótico?, hoy en día el internet con tanto protagonismo en la vida del hombre se posiciona como un dictador: lo que fija como tendencia es la norma de vida. No nos extrañe que la vida real ahora sea ese escape del internet.

Vivimos en una sociedad extremadamente visual, donde concurren flujos interminables y se crean conclusiones a partir de la situación dada; además, se tendría que añadir que en internet se muestra por lo general la vida utópica, nadie en redes los usa –generalmente– para contar sus tragedias, ahora sólo se habla de apariencias y lenguaje de odio.