La violencia contra las mujeres no es un padecimiento de este siglo: Lucy Marrufo

Hace unos días, en casa mientras comía con mis hijas, se escuchaba el noticiero de la tarde; ninguna de nosotras le presto atención hasta que la reportera a cuadro empezó a decir datos que nos dejaron a todas con el animo en un hilo, datos de 2019 donde registraron mas de 3 mil asesinatos de mujeres en el país, esto nos dice que cada día en México son asesinadas de 9 a 10 mujeres, ¿se pueden imaginar lo que sentimos mis hijas y yo al escuchar eso?

Esta problemática social se ha ido incrementando en un 137%, en cinco años a la fecha. La violencia de género contra las mujeres no es un padecimiento de este siglo, solo que ahora ante la injusticia, el dolor y el hartazgo, muchas decidieron secarse las lágrimas, salir de sus casas y alzar la voz.

El problema de México sí se llama machismo, pero se apellida nulidad institucional e insensibilidad colectiva, por que a causa de estos últimos el primero se alimenta, se abre paso y se aloja en la sociedad.

Es un hecho que cada día asesinan a mujeres, no me atrevería a contradecirlo, pero no podemos olvidar también a los niños, jóvenes y hombres inocentes que desaparecen, violan o matan todos los días. Una sociedad sensibilizada no debe mirar hacia a un lado e ignorar el otro, debe centrar el problema y en unidad enfocarse a causar el cambio necesario.

Y no, no hace falta que le haya pasado a un familiar o a un conocido para sumarse, todas y todos debemos coincidir que esta situación no es solo de las víctimas o de aquellas que levantaron la voz, erradicar esta problemática que golpea a nuestro país es responsabilidad de todos, por que habita la tierra que pisamos y la tierra que un día será de nuestros hijos; es nuestra oportunidad como sociedad, como Nación y como seres humanos de unirnos buscando la defensa de la vida para todas y todos.

