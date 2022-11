La violencia es pérdida de libertades

Por: Patricia Terrazas

Cuando transitamos en este México tan lleno de bondades, y observamos a los ojos de los hogares, sugiero preguntarnos ¿Qué sucede detrás de esa puerta?, ¿qué sucede con esos hombres, mujeres y niños?

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, veo las injusticias con claridad, sí, con mayor severidad contra las mujeres, pero también contra los hombres, esos hombres que luchan contra la corrupción y por las libertades, ¡qué tiempos nos han tocado vivir!, qué difícil cuando el callar pareciera la única opción, cuando el miedo te invade; romper el silencio pareciera una acción de kamikaze, donde se expone la integridad, la libertad y hasta la vida de nuestros seres queridos.

Lo difícil es escribir estas líneas cuando la violentadora es una mujer, esa mujer llena de odios, poder y resentimientos, esa mujer que lo único que busca es limpiar su nombre y su conciencia. Ahí es donde lo que queda es luchar por las libertades, en contra de las injusticias, y por la madre, la esposa, las hermanas y las hijas del violentado, todos y todas merecemos respeto, cariño y reconocimiento a nuestro trabajo y preparación. Todas y todos merecemos “LIBERTAD”.

Ahí están los mensajes, las actitudes, los moretones y el funeral. Ahí están las cicatrices que están siendo cada vez más notorias y ondas.

¿Cómo vamos a sanar? ¿Qué sigue? o ¿Quién sigue?

Aquí nuevamente me vuelvo asomar a la ventana, vienen fechas llenas de luces y esperanza, asómense a las ventanas del corazón, reconciliémonos, hagamos el esfuerzo para sanar esos males que nos apagan la luz de la esperanza, que nos apagan el avance al crecimiento y tener más y mejores ciudadanos, avancemos en generar esperanza y legalidad, avancemos en dar a los ciudadanos “LIBERTAD”.

Me ha costado mucho escribir el día de hoy porque mi corazón está roto, porque tengo más cuestionamientos que respuestas, porque no me queda duda de que nosotros, los que somos funcionarios públicos, no podemos generar empatía, no podemos generar esperanza. Ahí donde todo tiene que crecer, lo único que estamos generando es desconfianza o confirmando lo que tantas dudas había generado.

Aquí en estas líneas y reiterando que es en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no quiero dejar de hacer un reconocimiento a Diana y Eduardo por su lucha, amor y ejemplo para muchos, que se mantienen firmes, llenos de amor y fortaleza, Andreita vive en nuestros corazones y nuestro recuerdo, porque nos ha llevado a una lucha permanente en defensa de los derechos y la libertad.

Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

