La violencia machista normalizada: caso Bonilla

Por: Lilia Aguilar Gil





“Llegué a la casa a eso de las 9 de la noche y Karina estaba lavando trastes, y le dije: oye Karina, pues qué crees: que hay la posibilidad de convertirme en el candidato a la presidencia municipal de Chihuahua. Y Karina dejó de lavar los trastes, volteó a verme muy seria y me dijo: y qué tengo que hacer yo. Y le dije: Nada, como siempre, nada más apoyarme”.

Tengo que reconocerlo, y quizá hasta agradecerlo, pues sirve de ejemplo para entender algunas cosas, pocas veces se exponen públicamente muestras tan contundentes de la violencia machista y misoginia no sólo normalizada, sino institucionalizada, pues la revelación la hizo el presidente municipal de Chihuahua en el Primer Informe de Actividades del DIF Municipal que encabeza su esposa, Karina Olivas, la que sólo está para apoyarlo.

La candidez con la que contó la anécdota ante decenas de personas y a muchas más a través de las redes sociales demuestra lo que miles de veces las mujeres hemos denunciado: la violencia en México, en Chihuahua es normalizada, se perpetúa en la educación, en el seno familiar y de ahí se manifiesta en la vida pública y se institucionaliza, provocando omisiones y acciones en contra de las mujeres, que se ven como “normales”.

Aquella frase: “Detrás de cada hombre hay una gran mujer” debe ser sin duda la cita favorita de Marco Bonilla y de la cual se siente muy orgulloso. Esa frase “políticamente incorrecta” es la forma de vida y de pensamiento en muchas familias mexicanas, más de las que quisiéramos creer.

Bonilla es el arquetipo de muchos hombres, e inclusive mujeres que minimizan el papel que tenemos en la vida, no sólo en la pública, sino en todos los ámbitos. Y detrás de esa disminución está la explicación a la negación de derechos, como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir qué queremos hacer, qué aspiramos o qué deseamos.

Bajo ese pensamiento: ¿para qué querríamos las mujeres derechos si no hacemos nada? No necesitamos algo que no vamos a “ocupar” porque no hacemos nada, porque somos incapaces de tener un papel preponderante y decisivo en el mundo. En este mismo esquema de “pensamiento bonillano”, ¿qué pensará este personaje de la gobernadora? ¿Detrás de qué hombre estará la primera mandataria estatal?

Nefasto pensamiento, misógino comportamiento, violencia cándida que se esconde en quien tiene a su mando la vida pública de los capitalinos de este estado. Qué podemos esperar entonces de políticas públicas encaminadas al empoderamiento de las mujeres, qué compromiso hay en las acciones de la alerta de género que tiene más de un año y que incluye a la capital porque es uno de los 5 municipios más violentos en contra de las mujeres: Nada.

La anécdota de Bonilla evidencia y exhibe plenamente ese papel al que los estereotipos nos han condenado cientos de años a las mujeres, en donde el trabajo que hacemos todos los días en casa es invisibilizado y obviamente no remunerado. Ese pensamiento rancio, ultraconservador y misógino es la semilla de la violencia en contra de las mujeres, la violencia laboral, familiar, psicológica, patrimonial, sexual, y en algunos casos llegará hasta el feminicidio. Y así es como la candidez bonillana se vuelve peligrosa.