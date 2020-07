En Antena 102.5 se transmite el programa “La Ventana del Juicio”, cuyo conductor, Esteban Salmón Paredes, todas las noches inicia recitando la frase: “Recuerde que aquí nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira”, y para la ocasión esta frase hace mucho sentido.

El día de hoy miércoles 8 de julio de 2020, el presidente de México se entrevista con Donald Trump, todos sabemos quién es y qué ha hecho, es por eso tan mencionable la ocasión para hacer el contraste con aquel momento en el que nuestro ahora presidente siempre candidato en un mes de junio del año 2017 lanzaba al mundo su libro “Oye Trump” y hacía presión para que el que era presidente en ese momento Enrique Peña Nieto, enfrentara a Trump y le dijera todo lo que en aquel momento él consideraba abuso de poder e injusticias en contra de los migrantes y de los mexicanos en los EEUU.

Pero “como han pasado los años”, “las vueltas que da la vida” y ahora nuestro presidente “gracias a la vida que le ha dado tanto” se encuentra hoy en Washington cumpliendo una orden de acudir en auxilio para la campaña de un presidente que busca una reelección y que en su primera apuesta por la Presidencia los mexicanos le resultamos muy útiles como punching bag ya que nos usó para golpearnos y ahora lo volverá a hacer con la venia de nuestro presidente, aquél que no ha querido salir del país a representar a México en reuniones tan importantes como el G20.

Es pues que me parece triste esta historia, por lo menos doren la píldora, creo, que si era algo imposible de negarle al presidente Trump, se debió haber matizado la visita aprovechando realizar algunas otras actividades que pudieran servir para mejorar las relaciones de México con otras fuerzas y personas en aquel país, y que la visita no se viera como la obediencia a un capricho de un ser humano que sólo le importa él y sus ideas, así tenga que separar a los niños de sus familias, encerrar a humanos en jaulas, usar a los mexicanos como muro humano, separar a su país, y no importarle los demás seres humanos ni siquiera la mujer con la que vive.

En fin, sorprendente cómo seres así se convierten en líderes del mundo.

Pero así las cosas para México, veremos las consecuencias de esta visita.

Un placer haberlo saludado, lo espero en la próxima. Gracias. @MarAlmeyda