La zona rural y sus 50 mil litros de leche por semana

Por Luis Rubén Maldonado Alvídrez

El viernes pasado tuve la oportunidad de entrevistar en mi noticiero matutino a Marco Bonilla, el panista que será el candidato a la alcaldía de la capital del estado y quien está recibiendo golpes desesperados de uno de sus rivales, el de Morena, al que ni vale la pena mencionar.

De la charla con Bonilla quiero destacar un par de datos que llamaron mi atención: recibió una invitación con la estructura de militantes panistas en el ejido de Sacramento, en la zona rural al norte del municipio, para escuchar sus planteamientos.

“Estamos en ese momento del proceso electoral en que se nos pide más escucha y menos habla. Estamos nosotros escuchando sus ideas, sus proyectos, su visión de ciudad para complementar desde luego la nuestra y poder lanzar la mejor propuesta. Atendí, pues, la invitación de los productores de la leche de la zona rural, mismas que son más de 40 familias que se dedican a producir leche y me impactó, me emocionó muchísimo porque hablaban ellos de contextos de proyectos productivos, de darle un valor agregado a lo que hacen como lecheros”, me comentó Bonilla.

Y ahí arrojó uno de los datos interesantes de la entrevista: los productores lecheros de la zona rural ordeñan 50 mil litros de leche por semana.

-¿Con quién comercializan la leche? Le pregunté.

Marco me dijo que se está enviando bronca a algunas fábricas de quesos, de menonitas y también se está vendiendo a Liconsa.

Agregó que, “pero ahora lo que van a hacer, no es venderla o comercializarla solamente como leche bronca, ya van a venderla pasteurizada que es un valor agregado. Me encantó el empuje, el ejemplo y las ganas de innovar de nuestros productores de leche de la zona rural del norte del municipio”.

Bonilla tiene una agenda que necesita más horas en el día: se ha reunido con la comunidad magisterial de los Bachilleres, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, agentes viales, policías en retiro, empresarios de todos tamaños, vecinos de todas las colonias.

De sus últimas reuniones con empresarios, me dijo que, “la verdad es que nos tocó escuchar testimonios de varios empresarios de Chihuahua y la gran preocupación con la que ven el desarrollo económico de nuestro estado, de nuestra ciudad para los próximos años, es por la reducción presupuestaria para obra pública por parte del gobierno federal. Especialmente el abandono de la inversión pública, por ejemplo en carreteras, en donde me platicaron que se redujo en un 90% el presupuesto para la reparación de carreteras de la pasada administración federal a la actual”.

Marco Bonilla asiste a reuniones presenciales y aprovecha la tecnología para escuchar a todas y todos los chihuahuenses.