Las bondades de la inducción magnética

Carlos González Fernández “Muchos pensamientos… un solo equipo”

“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” avista la inducción electromagnética que, aseguran expertos conocedores, es una iluminación más estable, efectiva, eficaz, durable y ahorrativa que las otras; compite fuertemente respecto de la iluminación pública con los demandados LED, pues contiene una eficiencia lumínica de un rango de 75–90 lúmenes (watts operando con temperaturas desde 35 grados Celsius hasta 90 grados centígrados con una vida útil demostrada de más de cien mil horas de trabajo con apenas una depreciación del 2% que no la percibe el ojo humano). La inducción magnética produce más lúmenes escotópicos (lúmenes suaves adecuados al ojo humano) y produce menos lúmenes fotópicos a diferencia de las otras tecnologías del mercado (VSAP, LED y HD, entre otras) que producen mayormente lúmenes fotópicos y menormente lúmenes escotópicos que afectan el espectro.

Consta de dos magnetos embobinados en un tubo sellado que propicia un campo magnético y crea un campo eléctrico dentro del tubo que está lleno de un gas llamado trifosfato de sodio sin electrodos que produce, al explotar, la luminosidad que erróneamente llamamos fluorescente. La fabricación de las lámparas de inducción magnética inició en Estados Unidos con base en los estudios realizados por Sam Berlam en Ucla; esta tecnología fue copiada por China que “maquilaban” la empresa norteamericana del ramo, llamada Everlast con el apoyo de la Universidad de Michigan; la materia prima 100 por ciento gringa, permite garantizar este tipo de luminaria por cien mil horas o diez años de iluminación y ya es utilizada en varios aeropuertos norteamericanos en su iluminación al exterior, incluidas las pistas y en algunos recintos como auditorios y gimnasios. Sumada la no afectación del medio ambiente, comprobada cual bondad de la inducción magnética, que garantiza un ahorro de no menos del 50% en el consumo de energía eléctrica y un efectivo ahorro con el cero mantenimiento. En el caso de la iluminación pública no compromete otras partidas presupuestales. También usan la inducción magnética en universidades, centros de convenciones en Estados Unidos y Canadá, pero también en varias aulas de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, en los patios de Cementos de Chihuahua en Cd. Juárez. Aquí en Chihuahua a la entrada de la Universidad Tecnológica Regional de Chihuahua y podemos ver comparativamente la diferencia en la iluminación exterior de una lámpara instalada en la calle Cuarta, enfrente de los almacenes de la Presidencia Municipal de Chihuahua. Empero, nuestras autoridades le siguen apostando a los LED, ojalá voltearan a revisar la inducción electromagnética. cargofe7@hotmail.com