Las cajas chinas del presidente

Ahora estamos hablando de lo único que le interesa al presidente, las campañas electorales, pero además hablamos de lo único que sabe hacer.

Veo con enorme asombro cómo se desviven los denigrados precandidatos, sí denigrados hasta con el sobrenombre que les puso “LAS CORCHOLATAS”, están tan denigradas que lo único que están ofreciendo es cómo se desviven por agradar al que va a señalar con su dedo impositor, no están viendo cómo agradar a los electores, o qué propuesta existe para que vayan evaluando por quién votar, sólo piensan en cómo los miran desde Palacio Nacional, qué espectáculo tan desagradable e inmerecido para los mexicanos.

Se habla de las campañas para no hablar del desastre que es el país, están tapando el sol con el dedo del aprendiz de dictador, se viola la ley en cada esquina, y si no me creen, salgan a tomar el sol y sentir el calorcito de la calle y podrán encontrarse a los promotores de esos personajes que todos los días violan la ley, esos que quieren gobernar este hermoso y querido país, tropezándose con las leyes, si las traen entre los pies, no hay respeto por lo que se construyó por décadas, para que todos tuviéramos piso parejo al momento de contender por una candidatura, me pregunto, ¿son merecedores de gobernar un país al que no respetan? De la opacidad en el uso indiscriminado de recursos mejor ni hablamos, basta ver la cantidad de espectaculares llenos de propaganda, por cierto mal hecha y de mal gusto, en muchos de los casos plagiada de otras campañas, pero lo que sí es evidente es el derroche de dinero que bien pudiera utilizarse en cosas que los mexicanos están pidiendo a gritos.

Pero nos siguen distrayendo de lo que verdaderamente debe importar a los ciudadanos; no hay medicamentos en los hospitales y para remachar, están desapareciendo las normas oficiales que garantizaban la atención adecuada de enfermedades catastróficas, y de esa forma sacar de cuadro básico de medicamentos de las instituciones públicas de salud, esos medicamentos que son indispensables para la atención de enfermedades como la diabetes y el cáncer.

No quieren que se hable de la enorme violencia que hay en todo el territorio nacional, no quieren que escuchemos a los maestros que todos los días están frente a grupo y de sus enormes necesidades, pero qué les digo de los campesinos y trabajadores del campo, esos son los temas de los que deberíamos estar hablando, pero estamos hablando de la mayor descomposición social que hay en este momento, de la gran denigración que hay en los precandidatos, no vemos propuestas, vemos cómo se arrastran para lamer los zapatos del mesías.









Es agotador hablar todos los días de la campaña presidencial con esos actores que sólo quieren complacer al presidente.

Qué difícil es comprender que a la clase política de nuestro país le cueste tanto trabajo sacrificar sus interés personales y dejarlos a un lado y transitar en bien del país.

Se han visto señales de los ciudadanos de querer participar de forma activa en este proceso de elección tan importante para el país, esperemos que los partidos políticos tengan la capacidad de captar toda esa inquietud (marea rosa) y llevarla del lado de la oposición y sobre todo del lado de los mexicanos, en el 2024.

Si se abre la posibilidad de incluir a los ciudadanos en la elección, las posibilidades de ganar serían mayores, tiempos complicados, tiempos de participar y construir por un México de libertades, de unión y Estado de derecho.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com