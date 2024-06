Las dos posibilidades del PAN

El PAN tocó fondo en esta elección. Tendrá menos diputados federales que el Partido Verde. De eso nadie quiere hablar porque en política siempre intentan disfrazar las derrotas. No se atreven a decir “perdí”, prefieren decir que las tendencias no les favorecen. Pero es importante que se den cuenta para que en realidad exista un proceso de transformación al interior.





Este fue el resultado de la absurda alianza con el PRI, de haber puesto a Marko Cortés al frente del partido y en la primera posición plurinominal, de haber pagado por las mentiras de Latinus y Massive Caller, de no definir una ideología clara y, sobre todo, no ponerse de acuerdo con su candidata presidencial. Ella decía una cosa y el PAN votaba otra.





Hoy le quedan dos caminos: terminar de liquidar al partido o renovarlo verdaderamente. Para liquidarlo, bastaría con dejar a Marko Cortés al frente, que nadie exija su renuncia y se convierta en el coordinador de los senadores por los próximos seis años. Que Marko designe al nuevo presidente del PAN, Jorge Romero, y que los mismos sigan manejando el partido como quieren. En otras palabras, que todo permanezca constante.





La renovación del partido podría nacer de dos polos (los únicos que quedan) que significarían dos ofertas muy diferentes. La primera es que el PAN de Guanajuato tomara el liderazgo y volviera un partido ultraconservador con ideas muy anti derechos que ya en las nuevas generaciones no es tolerable. Un partido radical con mucha influencia religiosa que sería difícil de penetrar en un nuevo contexto social.





La otra sería que nazca un movimiento renovador desde el PAN de Chihuahua. Eso podría llevar a una ideología que, aunque sea de centro derecha, representaría una opción más moderna, industrial, más pro derechos y globalizada. El PAN de Chihuahua tiene más posibilidades de presentar perfiles que sean aceptados por los más jóvenes si logran armar este movimiento.





Al partido solo le quedan esos dos polos de transformación. Yucatán era un tercero, pero perdieron en esta elección, lo que les quita esa opción. Se debe aprovechar este punto de inflexión o morirá esta opción política. Esto no lo queremos, aunque usted no sea fan del PAN, porque el espacio vacío que dejaría sería ocupado por algún otro movimiento que pudiera ser radical y esto no le ayudaría nada al país. Los extremos nunca son buenos y para cada acción hay una reacción igual pero en sentido contrario. Así que es mejor permanecer en los centros ideológicos. Pero también el partido tiene que hacer una reflexión profunda y entender que Morena ganó por causas totalmente justificadas que los militantes azules nunca lograron entender.





El líder natural de Chihuahua sería Marco Bonilla, por ser quien joven, con buenos números y quien lidera al equipo que pudo hacer ganar al PAN en la capital en esta ola morenista que arrasó en el país. Veremos qué pasa en los siguientes días y qué resistencia tendrá el Partido Acción Nacional para poder renovarse o morir.





Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

aminanchondo@gmail.com