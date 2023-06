Las empresas de Chihuahua y su huella de carbono 

Cuando hablamos de contaminación, de gases efecto invernadero, de emisiones de CO2 o de calentamiento global, rápidamente nos imaginamos a una gran industria con chimeneas de hornos, fundiciones o con procesos que están basados en el consumo de combustibles fósiles y esto nos evade, porque pensamos que nuestra empresa que no tiene chimeneas no emite gases que afectan nuestro planeta.

La realidad es que todas las empresas, pequeñas o grandes, generamos una huella de carbono, y lo hacemos de tres maneras:

Alcance 1: Cuando directamente quemamos un combustible para que la empresa funcione, tal es el caso de un proceso que utilice una caldera o un horno; cuando utilizamos un vehículo para transportarnos o un camión o montacargas para mover mercancías y, finalmente, en el uso de calefacciones en nuestras instalaciones.

Alcance 2: Cuando, indirectamente, aportamos a nuestra huella, principalmente por el consumo de electricidad, la cual es generada principalmente por medio de combustibles fósiles (incluyendo el gas).

Alcance 3: Aquí tenemos que estimar las emisiones indirectas que produce la cadena de valor de nuestra empresa, como lo son viajes de trabajo en avión, fletes subcontratados para recibir insumos o enviar nuestros productos al mercado, o las materias primas que consumimos cuánto generan de CO2.

Una vez que medimos estos tres alcances por medio de herramientas disponibles en internet llamadas “calculadoras de huella de carbono” podemos saber cuál es “la huella de carbono de nuestra empresa” y así reflexionar los puntos en donde podemos actuar y empezar a trabajar con pequeños pasos, con una dirección y con objetivos claros.

En lo que nos corresponde directamente el Alcance 1 podemos utilizar vehículos con baja emisión de CO2, mantenerlos con un óptimo mantenimiento, migrar a vehículos híbridos y, cuando la energía eléctrica que consumimos en México sea limpia, irnos a vehículos eléctricos.

En el Alcance 2, utilizar equipos eléctricos eficientes, invertir en el aislamiento de nuestras instalaciones para bajar el consumo de aires acondicionados y calefacciones, y generar energía solar ya que, además de ser una energía limpia, nos ahorra el alto costo de electricidad que hace a nuestra empresa eco eficiente, aunado a que los páneles solares cada día son más accesibles.

En el Alcance 3 tenemos mucho por hacer, lo primero es el consumo local al comprar y utilizar equipos y materia prima producida en Chihuahua, con eso evitamos una gran cantidad de fletes y generamos una economía local fuerte, podemos generar una economía circular que recicle una gran cantidad de productos que se utilizan en nuestro proceso, así como la gran cantidad de empaques que utilizamos, papel, cartón, madera, plásticos, residuos metálicos.

Para poder contribuir efectivamente con nuestro planeta y bajar la emisión de CO2 a la atmósfera (que se convierten en gases efecto invernadero y que están aumentando la temperatura de la Tierra) tenemos que dar la dirección en nuestras empresas, comunicarlo e involucrar a todos nuestros colaboradores, principalmente a los jóvenes que se preocupan más por la sostenibilidad de nuestro planeta y esto nos hace empresas más eficientes y atractivas para trabajar.

Cada empresa es responsable de medir su impacto, ya que lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se mejora. A través de reportes de sostenibilidad podemos empezar realmente a medir nuestros resultados (ej. en http://bit.ly/sostenibilidadripipsa )





Comunicar, interna y externamente, nuestro estado actual nos compromete y nos da dirección. Hay herramientas estandarizadas y públicas, como los reportes de sostenibilidad que nos permiten medir nuestros avances. En las empresas chihuahuenses necesitamos “pasar de una buena intención a un objetivo medido y compartido”.



Ing. Francisco Santini

Presidente Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com