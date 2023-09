Las encuestas políticas

Las encuestas sirven, sí, cuando se aplican con la metodología correcta y sin sesgos. No veo por qué descalificar a las encuestas en general cuando no todas se realizan con intereses relacionados con quien las solicita para favorecerle con los resultados. Las encuestas que son hechas a gusto del cliente no le sirven a nadie.

No dudo que existan encuestadoras que se apegan al método científico y respetan éticamente los procedimientos y los resultados del proceso global de consulta. Éstas son las empresas de prestigio por su apego a las respuestas reales que dan los encuestados (que también son reales, por cierto).

Una encuesta es un instrumento de investigación amparado por una metodología estricta, y las investigaciones que valen son las respetan la realidad, los hechos. Una encuesta patito suele dar los resultados sin auténtica investigación que al cabo lo suyo es satisfacer al cliente con los resultados que espera.

A través de las encuestas responsables, es decir comprometidas con obtener datos reales de la realidad que estudian, se puede obtener información valiosa sobre lo que los encuestados piensan o prefieren. Así que las encuestas son valiosas en la medida en que reportan con apego a la verdad dicha información.

Los políticos y su carrera por obtener o retener el poder han conseguido, gracias a las influencias o al dinero, torcer la labor de algunas empresas encuestadoras, muchas de las cuales son un negocio redondo en el marco de las ambiciones de aquellos sujetos enamorados de los privilegios que da el poder político desde el cual “sirven” al pueblo.

¿Por qué los políticos reprueban los resultados de las encuestas que dejan en ventaja a sus competidores en la carrera por el poder? Sencillo: cada uno piensa de los otros que han recurrido a encuestas amañadas. ¡Exacto, son gitanos leyéndose la mano! ¿Acaso pudieran ser las cosas de otra manera en esos cenagales de la competencia política?

La política es un terreno de marrullerías interminables, y por ello muchos creemos que lo que allí ocurre no puede ser del todo confiable. ¿Habrá políticos confiables? “¡Sí, sí!”, responden los políticos, y luego podrán sugerir que se haga una encuesta para que los ciudadanos opinen sobre las encuestas que ordenan los políticos.

¿Cuál cree usted –amable lector- que sería el resultado de dicha encuesta sobre encuestas que hipotéticamente hagan los políticos? Ellos, los políticos, saben salirse siempre con la suya, aunque la suya sea una despreciable farsa de la cual los ciudadanos pueden llegar a estar plenamente conscientes.

Las encuestas de tipo político tienen mala fama, y quienes las mandan hacer creen que la mayoría de los ciudadanos aceptamos los datos o resultados que nos anuncian en mensajes manipuladores. Los políticos parece que siguen creyendo que les creemos; si hacen una encuesta sobre esto, seguramente les será favorable.

Una ciudadanía ni responde a encuestas de políticos ni cree en sus resultados. Una ciudadanía crítica sabe que las encuestas políticas son un circo, huelen a mentira.