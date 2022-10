Las falacias del presidente en el Presupuesto de Egresos 2023

Se acerca la fecha límite establecida en nuestra Constitución Política para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, esto se tiene que estar discutiendo y en su caso aprobando a más tardar el 15 de noviembre.

El lunes pasado 24 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual es la encargada de elaborar el dictamen correspondiente, se declaró en sesión de carácter permanente con la finalidad de seguir abonando al trabajo técnico y promover el consenso relativo al Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio fiscal 2023 se prevé un gasto de 8.3 billones de pesos, cifra 11.6% mayor en términos reales que la aprobada para el ejercicio fiscal 2022, si bien se anticipa un aumento en el gasto federal, existen diversos puntos que se deben considerar.

La deuda del gobierno federal se incrementaría un 38% en comparación con la cifra del año pasado, el destino de más de la mitad de los recursos presupuestados para los ramos administrativos se prevén destinar a Bienestar, educación pública, turismo y defensa nacional.

En los programas del Bienestar, establecidos por el presidente de la República, que más que ser programas sociales son clientelares, se establece un aumento de hasta el 34.4%, como lo es en el caso de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.

Si bien, este grupo es uno de los que más se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad, se deben destinar recursos en otras áreas prioritarias para su atención como la salud, en este presupuesto se castiga a la población sin afiliación a instituciones de seguridad social, pues se establece una disminución de 3 mil millones de pesos respecto a lo asignado para 2022 en ese rubro.

Pero qué dice el presidente sobre este Presupuesto de Egresos, sin duda sus lacayos en el Congreso no están considerando la elevadísima inflación, la deuda y sobre todo saben perfectamente que fantasean con pensar que la economía crecerá un 3% para 2023, no es por ser ave de mal agüero, pero estas estimaciones no coinciden con los datos emitidos por especialistas financieros.

La triste realidad es que desgraciadamente no se hace nada efectivo en este gobierno para combatir la falta de recursos en áreas prioritarias como salud, seguridad, empleo, reactivación económica y otras; los mexicanos tienen que costear con sus propios recursos los servicios que no brinda el Estado por la falta de dinero, es por ello que Acción Nacional ha presentado y continuaremos presentando propuestas reales y eficaces que alivien la economía de nuestro país guiándonos por los verdaderos datos y no por las ocurrencias y fantasías creadas en la cabeza de unos cuantos.