Sí, habían comenzado ya las guerras civiles, había precedentes ya

de las carnicerías horrendas, propias de guerras nefastas; había causado

conmoción entre muchos aquel episodio del soldado que, al despojar

a un muerto, reconoció en el cadáver desnudo a su hermano y,

maldiciendo las guerras civiles, se suicidó, formando pareja

con el cadáver de su hermano.

Los dioses y la degradación de Roma

San Agustín, La Ciudad de Dios, (II, 25).





Por Germán Orozco Mora





Habría que agradecer y descubrir en personajes como Luther King, Nelson, Mandela, Mahatma Gandhi, Anacleto González Flores, Anwar Sadat, Itzhak Rabin, los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Cómo pudieron inspirar y entusiasmarnos por la paz.

El buen Joan Manuel Serrat musicalizó unos versos del poeta uruguayo Mario Benedetti El Sur también existe (álbum), donde ironiza a los países del Norte de los continentes con “Sus gastos de defensa, y sus defensas gastadas”.

Marica, Fiebre, Concordia, Discordia, Diana, Circe, Venus eran deidades greco romanas; Bellea era la diosa de la guerra; de ahí las expresiones: confrontaciones bélicas, belicoso, belicosidad.

Como expresara el santo pensador francés Maritain, la persona es un espíritu encarnado. Una sola persona con su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu. Y es san Pablo el judío converso al cristianismo quien descubre en él la lucha entre el espíritu y la carne; una guerra permanente. Quién gobierna a quién, el alma o los instintos humanos. No hay nada que no ocurra con los sentidos. Creo decía René Descartes, y Xavier Zubiri ahondará en la Inteligencia Sentiente.

Javier Sicilia, a quien la privaron de un hijo; con un dolor que sólo un padre de familia sabe sufrir. Como a la familia LeBarón, a quien le asesinaron 6 niños y 3 mujeres ejemplares, madres, una de ellas embarazada. Son parte del Movimiento por la Paz y la Justicia. Tras la II Guerra Mundial (IIWW), Después de Pío XI y Pío XII; el Papa Juan XXIII, llamado El Papa Bueno, sostenía que no puede haber paz sin justicia.

Habría que preguntar qué es la justicia y la paz. Incluso al interno de la Iglesia Católica que ha pedido perdón por las barbaridades que En nombre de Dios, o del mismo Jesucristo Nuestro Señor, se han cometido históricamente. Incluso la paz no es ausencia de guerra, expresaba Juan XXIII.

Caltzontzin, rey purépecha michoacano, le echaba en cara al fundador de Culiacán, Nuño de Guzmán; cuando lo torturaba quemándole los pies “para eso me haz hecho bautizar cristiano con mi pueblo, para torturarme, para entregarte un oro que no poseo”. Razón por la que los Reyes de España enviarían a don Vasco de Quiroga notable abogado de la Segunda Audiencia y luego obispo de Michoacán. Una bendición Tata Vasco; Nuño de Guzmán huyó de la justicia española. Pero como canta Serrat No hay historia de piratas que tenga un final feliz; ni ellos ni la censura, lo podrían permitir. A la vuelta de la esquina, gente a sueldo los asesina…”. (Una de piratas, Serrat).

Al primer Papa, san Pedro, Jesús claramente le pide que guarde su espada; lo que hizo san Pablo, o san Ignacio de Loyola, o el mercenario italiano como su padre: san Camilo de Lelis.

Apunta san Agustín en la Ciudad de Dios, que todas las guerras tienen como principio la ambición, la avaricia de las cosas y del poder. O junto.

Esto informa el Kyev Post de Ucrania sobre las pérdidas de Rusia al domingo 9 de abril de 2023: Tropas 178 mil 150, Tanques 3,636, artillería 2,740, vehículos 7,024, aeronaves 307, helicópteros 292 y buques 18.

Los noticieros como CNN permanentemente informan sobre los préstamos de miles de millones de dólares al presidente Zelensky de Ucrania; casi todo en armamento, desde USA o desde la OTAN. En las guerras ni monasterios como el de Montecasino fundado por san Benito de Nursia

(Italia) se salvó, bombardeado y destruido en 1944, en la intentona de los nazis por apoderarse de Roma.

Las guerras, como expresa san Agustín, ya desde el siglo IV son nefastas. En California, pero sobre todo en Arizona, abundan las armas que inundan Sonora y Baja California; para ayudarse en sus gastos, revistas como Proceso ya anuncian ¡Oportunidad Exclusiva! Ford Expedition Limited o Max 2022 con Blindaje Nivel 5. ¡Entrega Inmediata!...Unidades Únicas en México…

No estarán pensando en que a uno lo van a agarrar a pedradas. Como dirían don Mario Moreno Cantinflas en su película del Patrullero: ¡Mira mira mira, cómo tiemblo!

Al rato tendremos que andar por las calles en armadura de hierro como Sancho o don Quijote; o como bien decía Alberto Cortez (Hasta cuándo…): “Cuando ves que se consagran las prisiones en el nombre de Jesús Crucificado; no te asombres si después las bendiciones se reparten desde un púlpito blindado”.

Y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le reclamó al Papa Francisco: por qué mezcló en una de las estaciones del Viacrucis en Roma, niños rusos con ucranianos. Qué mente tan obtusa la de Oleg Nikolenko.

“La procesión de este año se vio nuevamente ensombrecida por un intento de equiparar a la víctima y el agresor”, señaló Nikolenko al Papa Francisco.