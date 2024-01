Las iniciativas del presidente 

El presidente dice que presentará iniciativas constitucionales el día 5 de febrero del presente año, justamente el día que celebramos el aniversario de la constitución, recordando que la ley es la ley, pero hay un pequeño detalle, el presidente no celebrará el día, no irá a Querétaro, como lo ha hecho él y todos los presidentes en las últimas décadas, su actitud nos confirma que no es respetuoso de las leyes y no es respetuoso de la constitución.





Una de las reformas que sugiere y presentará, es la reforma al sistema de pensiones y salarios, “dice” que es para garantizar que los trabajadores reciban el 100% de su sueldo al jubilarse, pero más que dar alicientes a los trabajadores, lo que observamos, es que la iniciativa tiene un trasfondo político – electoral, porque a como están las finanzas del estado, me parece imposible que cumpla con sus promesas, solo destacaré algunos puntos que me parecen importantes:

El presidente no cuenta con mayoría calificada en ninguna de las cámaras, es por eso que pienso, que solo se quiere utilizar de forma electoral, generando en los trabajadores una expectativa imposible de lograr y poniendo a la oposición como la culpable de no querer ayudar a los trabajadores. Las finanzas del estado no aguantan mayor inversión en pensiones, existe un déficit fiscal mayor al 5%, y es notable que se han solicitado más de dos billones de pesos para poder cubrir los gastos en este 2024. No hay recursos suficientes para cubrir los gastos, es por eso que se recurre al crédito. Es muy curioso que se coincida con la cifra que se solicita en préstamos, con la cifra que se tiene que pagar en 2024 por pensiones. Es más o menos la misma cantidad. En 2024, el costo de la deuda, es el importe que tendremos que pagar por intereses es de un billón de pesos, a ese paso no hay finanzas que aguanten, no se puede estar solicitando préstamos para poder sostener el pago de las pensiones. Como están ahorita no se puede sostener el gasto corriente, ahora como se propone, menos. Si se compara la población que tiene derecho a pensión en 2024, con las pensiones que se tendrán que pagar los próximos años, difícilmente se podrá cubrir el gasto para poder cumplir con las obligaciones de los años posteriores. Además de lo anteriormente expuesto, debo decirles que el gasto corriente en salud para 2024, será de alrededor de 900 millones de pesos, esto es menos de la mitad de lo que se gasta en pensiones, pero vemos un sistema de salud totalmente rebasado, no hay medicinas, instalaciones, citas, médicos, no hay nada para resolver las demandas de salud. También si vemos lo que se invierte en educación, es un billón de pesos, también la mitad de lo que se invierte en pensiones, esto es, gastamos el doble en pensiones, que lo que se gasta en maestros, escuelas, materiales, en nuestras escuelas. Vemos cómo creció la inflación en este sexenio, este último año, 4.66% anual, pero acumulado en el sexenio 27.5%. Ahora veamos el poder adquisitivo de los mexicanos, cada vez menor. La fuga de capitales, también está latente en nuestra economía, y solo para hacer un comparativo, con EPN, hubo entrada de capitales, por importe de 665,951 millones de pesos y ahora con AMLO hay una fuga de capitales de 349,858 millones de pesos, y eso que aún no termina el sexenio, pero es importante ver que la fuga de capitales tiene sentido, ya que la fuga es básicamente por la gran incertidumbre respecto a la política interna, no es la pandemia , es por las decisiones que se toman desde el ejecutivo, un ejemplo reciente es cuando se tomaron las instalaciones de FERROSUR, en ese solo mes se registró una fuga de 64,895 MDP, son acciones que generan miedo e incertidumbre en la economía. Cierro con temas tan importantes como la seguridad, la inversión en proyectos fallidos y la corrupción dentro del ejecutivo.





Así es el panorama con el que se inicia este 2024, con grandes retos e incertidumbre. Pongamos lo mejor de nosotros para tener un país para todos.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com