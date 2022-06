Las leyes del cosmos y el hombre

Por José Hernández

Existen leyes injustas; ¿deberíamos obedecerlas?, ¿o deberíamos hacer un esfuerzo por modificarlas, obedeciéndolas cuando las consideramos correctas y transgredirlas cuando no sea así?, ¿entonces eso quiere decir que las leyes estarían obligadas a ser perfectas? Cuando las leyes no cumplen con ese requisito de ser perfectas, ¿injusticias son lo que terminan por producirse? Debemos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino más bien por la justicia. Adoctrinar a los más jóvenes para que puedan pensar con discernimiento acerca de que es lo que le afecta o qué es lo que le beneficia a la comunidad; adiestrar a las futuras generaciones para que puedan tomar decisiones pensando en el bien común. Hacer cumplir las leyes de estado sin que se transgredan las leyes humanas.

La ley nunca hará libres a los hombres, son los hombres los que deben hacer libre a la ley. La ley se convierte en una creación de los hombres, las leyes escritas en constituciones o en reglamentos.





Hay ciertas leyes de la naturaleza, del universo o de la vida que ya existían con anterioridad a nosotros. Imposible modificar esas mismas; pero mejorar las leyes de los hombres sí es posible. Se busca, principalmente, encontrar los cauces que nos conlleven a crear legislaturas libres, a dar a luz a enunciados que regulen el comportamiento del humano en comunidad, pero para hacer esto, el hombre antes tiene que ser libre, y plasmar su libertad en concisos enunciados.





¿Qué sentido tiene nacer libres y no vivir libres?, ¿cuál es el valor de una libertad política sino el de hacer posible la libertad moral?, ¿es la libertad de ser esclavos, o la libertad de ser libres, de lo cual nos enorgullecemos?





Los amantes de la ley y el orden cumplen con la ley cuando el gobierno la infringe.





@joseherdez_