¿Las leyes se aplican?

¿Qué busca el presidente con llevar a consulta popular si someten a juicio a todos aquellos funcionarios del pasado, menos a los actuales por supuesto, que se cree que se robaron dinero del erario, lavaron dinero o cualquier ilícito? Sobre todo a los expresidentes de la República.

El próximo domingo 1° de agosto se llevará a cabo una votación en todo el país, organizada y llevada a cabo con todo su costo, por el INE, para que tenga validez legal, para ver si la gente quiere que se lleve a juicio a expresidentes de la República, de los que se sospecha que se llevaron millones de pesos que eran de todos nosotros.

Las leyes no se consultan, se aplican, de tal manera que si el presidente tiene pruebas del desvío de dinero, simplemente ponga la denuncia y que sea el poder Judicial el que los juzgue y si resultan culpables, que los castigue, si no se hará cómplice.

Yo creo que es sólo una más de tantas cortinas de humo que nos tiende el inquilino de Palacio Nacional, porque se requieren 37 millones de votos para que tenga validez la consulta, cosa que es casi imposible, ni sacando todos los chairos a votar lo van a lograr y entonces declarará “que el pueblo que es sabio y bueno, decidió que no se les juzgue” y como Poncio Pilatos, se lava las manos y no va a denunciar a ninguno. Cuando ganó la presidencia logró 30 millones de votos, ahora que ya va de salida y de bajada, será imposible que logre 37 millones de votos.

Nos vamos a gastar (porque son nuestros) 550 millones de pesos en llevar a cabo la consulta, que será como la votación que acabamos de pasar.

Si no se ha hecho nada con casos bien documentados, como el de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, al que no han querido extraditar de los Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado desde hace un año en el estado de Florida, o el caso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y tampoco se ha hecho nada con los actuales que se tienen pruebas de sus malos manejos de dinero, como el caso de los videos de los hermanos incómodos, Pío y Martín, recibiendo dinero que luego en la mañanera fueron justificados, el primero como que eran aportaciones para el movimiento de Morena, porque es movimiento de regeneración nacional, Morena, no es un partido político, según ellos. El segundo de sus hermanos fue un ahorro que le prestaron. El caso de Manuel Bartlett, que tiene una riqueza inexplicable, o más bien muy bien explicable, y no sucede nada y muchos casos más.

Otra cosa que puede estar buscando es ganarle tiempo al tiempo, ya que es muy evidente que hizo un pacto con Peña Nieto para poder llegar a la presidencia y no quiere enjuiciarlo, porque le dio su palabra de que no habría persecuciones.

Mientras tanto él avanza en la creación de su empresa comercializadora de gas butano en cilindros de 30 y 45 kilos, para los hogares mexicanos, porque, según él, lo están vendiendo muy caro y la empresa del Estado lo venderá más barato. ¿De dónde lo va a sacar? Si México no producimos gas y las empresas americanas están a punto de dejar de surtir porque no les hemos pagado el brinco de precios que dio en la helada de febrero, por no haber comprado el seguro para la estabilidad de precios. Lo mismo sucedió en Venezuela, donde Hugo Chávez creó la empresa estatal Gas Comuna, acá se llamará Gas Bienestar.

