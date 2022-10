Por: Patricia Terrazas

Esta semana fui invitada a un evento muy emotivo, lleno de información, pero sobre todo despertó mi interés para hablar de las libertades.

Me ha tocado en esta etapa de mi vida ver cómo se van perdiendo las libertades, y nada menos en las últimas semanas hemos visto que perdemos la libertad quizá hasta de tránsito, nos tocó volver a discutir el tema de la Guardia Nacional, se aprobó en Cámara de Diputados, se modificó en Cámara de Senadores y nuevamente esta semana llega a Cámara de Diputados, y sí , se aprueba.

Estamos atrapados en algo que no es fácil de explicar, pero con ejemplos quizá sea fácil de entender; iniciaré por lo que es mi especialidad, una de las modificaciones que se le hizo en el Senado era crear un fondo para que los estados y municipios tuvieran mayores recursos para seguridad, es cuando se presenta una iniciativa por parte de Morena, se turna a las comisiones de Seguridad y Hacienda.

Pues esa iniciativa esta semana pasa directo al Pleno, no pasa por comisiones, no nos dejaron discutirla y analizarla en comisiones, esa iniciativa es la de bienes mostrencos, son aquellas cuentas bancarias donde no está localizado el beneficiario, los bienes pasaron de ser para la beneficencia pública a ser para seguridad de los estados y municipios. Y aquí es donde la beneficencia pública se queda sin esos recursos.

También cambian los montos de 23 mil a 52 mil. Esto es sólo cambia el destino de los recursos y los montos, esta disposición ya existía en la Ley de títulos y operaciones de crédito.

Se genera una esperanza para los estados y municipios, no sabemos el monto. Lo que sí sabemos es que la iniciativa llegó de una forma y lo que se aprobó fue algo muy diferente, un ejemplo; la iniciativa hablaba de que lo que se destinaría para los estados era el 70% y lo que se aprobó es el 30%, la iniciativa hablaba de que lo que se destinaba a los municipios era el 30%, lo que se aprobó fue el 20%. La iniciativa no consideraba nada para la Federación y ésta se queda con la rebanada más grande del pastel, el 50%.

Aún falta la aprobación del Senado, esperemos que al menos quede como el origen de la iniciativa y no estar esperando las migajas de la Federación.

Son de los ejemplos más sencillos, pero la Federación no cede nada a los estados y municipios, las autoridades más cercanas a los ciudadanos son los alcaldes y cada vez se quedan con menos recursos, en los municipios, donde el ciudadano tiene nombre y apellido, es donde sabemos dónde viven y cuáles son sus necesidades más apremiantes, si se siguen centralizando las decisiones y los recursos, cada día vamos a estar más alejados de los ciudadanos y sus necesidades. Cada vez con menos libertad.