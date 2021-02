Las mentiras en el gobierno federal

Iniciamos un nuevo mes el más corto del año un mes que nos presenta grandes desafíos, iniciamos un nuevo periodo de sesiones, existe una iniciativa preferente del presidente, una regresión al pasado en materia energética, una enorme tristeza regresión en todos los rubros más importantes y para eso hago una breve reflexión de los últimos sucesos:

En salud termina el mes de enero con mas de 32000 mil muertes por COVID, más de 400 mil casos al mes. Han crecido los contagios de forma exponencial y eso no es otra cosa que no hay políticas públicas, ni planeación para el combate a la pandemia, solo discursos y falsas esperanzas.

Mentira que en salud hemos mejorado, mentira que existen espacios en hospitales, mentira que hay medicamentos para los enfermos de cáncer, mentira que las instalaciones han mejorado… EN SALUD SE HAN VUELTO PURAS MENTIRAS.

En el tema de las vacunas existe un gran hoyo negro una gran opacidad y con aquel descaro de guardar la información hasta por cinco años, no es otra cosa que opacidad, engaño y reitero mentiras , los Mexicanos merecemos conocer la verdad, ver los contratos de compra, ver la cantidad de vacunas que se compraron y los precios, tenemos derecho a conocer como trabaja el gobierno, es una lástima que se desperdicie la confianza que dieron los Mexicanos en las urnas para que solo se haya utilizado para llegar pero no para servir. EL TEMA DE VACUNAS ES UNA MENTIRA.

Con las dos grandes mentiras que refiero en los párrafos anteriores no me queda más que desear que la enfermedad del presidente no sea una mentira y que se recupere pronto, pero si estaba con síntomas no se como se atreve a violar los protocolos de seguridad, sube a un avión comercial enfermo y exponiendo a todos los pasajeros, pero que tal sale a pasearse y grabar un mensaje por Palacio Nacional, SI UN PALACIO, el señor que miente con el tema de austeridad vive en un “ PALACIO” , que diferente es el discurso a la realidad, en su vida personal el presidente MIENTE.

En materia económica también existe una gran cantidad de mentiras, la Secretaría de Economía habla de que no existen en el Congreso de la Unión iniciativas que impulsen la economía. ¡Qué lamentable que mienta o peor aún que desconozca que sí las hay!. Existen más de 10 iniciativas en ese sentido. A la hora de la discusión de la Ley de Ingresos se hizo mención de las mismas con el afán de estimular la economía de nuestro país, generar empleo y riqueza, pero nadie de la oposición escuchó. Había que aprobar la iniciativa como la mandaba el Sr. que habita en palacio… en materia económica MIENTEN.

En materia de seguridad ni hablar, escuchar al Sub-secretario Encinas decir que sólo se han dado 38 mil desaparecidos en el sexenio y que el total encontrado en tres fosas en Guanajuato fue de 204 muertos, es escalofriante. Ni de chiste ha mejorado la seguridad en nuestro país, todo lo contrario ha empeorado, el Gobierno Federal cuando habla de seguridad … MIENTE.

Luchemos contra la mentira, eso no da frutos ni construye un mejor país.