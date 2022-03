Las pandemias de México

La pandemia de salud… no nada más es el Covid, son las grandes deficiencias por las que pasa el sector salud en este momento, somos el tercer país en el mundo que más mal ha manejado la pandemia, no hay medicamentos, instrumental, médicos no hay condiciones en los hospitales para atender lo más elemental en temas de salud, no enfocaré todo mi tiempo en este tema porque es algo de lo que necesitaríamos mucho más espacio y tiempo, mi solidaridad con los niños y padres que sufren para conseguir el tratamiento para el cáncer de sus hijos, que también son nuestros niños.