Las peras y manzanas de los presupuestos de campaña

Contrario a lo que se cree, existe un límite de presupuesto para las campañas políticas, ¿conoces cuál es según la contienda? Primero tienes que saber que los topes son establecidos por los Institutos Estatales Electorales de cada entidad federativa, en el caso de Chihuahua, el Consejo Estatal Electoral es el órgano encargado de discutir y decidir sobre los montos; este dinero mayormente viene de los recursos públicos, aunque también existen aportaciones privadas que muchas veces se tratan de grupos empresariales que apoyan a las propuestas del candidato. Sabemos que existen intereses detrás de los apoyos a partidos o candidatos que podríamos catalogar como “oscuros”, es por esto que establecer un límite para la recepción de recursos públicos y privados es de gran relevancia para cualquier proceso electoral que se jacte de “democrático”.

La gran cantidad de publicidad que encontramos en cada proceso electoral es pagada nada más y nada menos que con nuestros impuestos, desde la publicidad en redes sociales hasta los grandes espectaculares que hay a lo largo de la ciudad, que por cierto, ¿sabes cuánto cuesta cada uno de ellos? El costo promedio de un espectacular ubicado en una zona con afluencia moderada va de los 25 a los 35 mil pesos, echemos cuentas, ¿cuántos de estos anuncios hay en la ciudad? Hagamos este ejercicio, cada vez que veamos un espectacular imaginemos que su valor ronda en la cantidad anteriormente descrita, una vez en casa analicemos aproximadamente cuántos anuncios vimos en el día y hagamos la multiplicación. Mucha lana ¿no?

Después de una breve explicación sobre de dónde se sostienen estos shows que hoy en día saturan nuestras televisiones, radios y redes sociales, va la hora de decir la verdad. ¿De cuánto estamos hablando en pesos?, hagamos un análisis de los topes de gastos de campaña para este ejercicio 2021 que nos dará un panorama de cómo está dividido ese presupuesto.

Hablando de números cerrados, los montos van en relación con el cargo político por el que se contiende, por ejemplo: el presupuesto para la campaña de Síndico es de $9’617,579.26, pasando por la Presidencia Municipal que es de $16’029,298.77, hasta la Gubernatura que es un máximo de $64’616,266.46 pesos.

Contrastando el costo beneficio, de verdad ¿vale la pena tanto gasto para la calidad de información que recibimos de nuestras y nuestros candidatos? De fondo lo que está mal no son las cantidades que se destinan, sino el cómo se hace uso de ese recurso, merecemos información de calidad, propuestas de calidad, el verdadero objetivo de asignar esos montos es que las propuestas de las y los candidatos lleguen a todas las personas.

No hay un precio que no valga la pena costear para vivir el sueño democrático, exijamos a nuestros candidatos y candidatas que sean parte de ese sueño y no se conviertan en la pesadilla. Exijamos innovar y elevar el nivel de contenido en las campañas, dejemos atrás el show y demos entrada al debate con la ciudadanía y no sólo a la contienda interna entre candidatos.