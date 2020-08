Las personas necesitamos un ingreso digno, no un salario mínimo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), propone un concepto simple y claro de salario digno; “es aquél que permite ganar a una persona lo suficiente para que él mismo y su familia salgan de la pobreza”.

Y que sea lo suficiente para que cubra sus necesidades básicas, además de permitirle algunos ingresos extras.

Cerca del 50% de los trabajadores en nuestro país, el sueldo no les alcanza para pagar una canasta básica, esto de acuerdo a las cifras del Inegi en junio 2020, por lo tanto estas personas que no ganan lo suficiente para lo básico no tienen un ingreso para vivir dignamente.

Constantemente hablamos de la canasta básica, y en ocasiones la relacionamos sólo con alimentos, pero es importante recordar que tiene 2 componentes; canasta básica alimentaria y canasta básica no alimentaria.

La canasta básica alimentaria como su nombre lo indica son los alimentos diarios que una familia necesita para alimentarse 3 veces al día, y siempre es diferente, según la región del país, y los usos y costumbres.

La canasta básica no alimentaria es la que todos necesitamos en la vida diaria y el costo de estos gastos es mayor, casi el doble de lo que cuesta la canasta alimentaria, ya que incluye; artículos de cuidado personal y de limpieza (jabón, pasta de dientes, corte de pelo, etc.), vestido y calzado, transporte, servicios públicos (agua, electricidad, gas), vivienda, gasolina, y actualmente celular e internet.

Canasta digna existen otras necesidades igual de importantes por lo que la canasta básica (alimentaria + no alimentaria) no es suficiente para que una familia viva dignamente, las familias requieren hacer otros gastos importantes para vivir, estas necesidades son:

-Salud; consultas médicas, dentales, medicinas o anteojos.

-Educación; gastos y materiales escolar, internet, libros, computadora.

-Cultura y entretenimiento; museos, cine, ferias, días de campo.

-Alimentación fuera del hogar.

-Transporte; aceites y lubricantes, gasolina, reparaciones, etc.

Por lo antes expuesto, para que las familias tengan al menos un ingreso digno necesitan tener ingresos para pagar 3 componentes:

1.- Canasta básica alimentaria.

2.- Canasta básica no alimentaria.

3.- Canasta digna.

Con base a encuestas del Centro de Responsabilidad Social Empresarial Perse, el costo promedio de estas 3 canastas en ciudades como Chihuahua o Ciudad Juárez, para un hogar de 4 personas es de:

Canasta básica alimentaria: $3,346.00

Canasta básica no alimentaria: $7,033.00

Canasta digna: $5,453.00

Por lo que una familia promedio de 4 personas en Chihuahua necesita al menos $15,832.00 mensuales para tener una vida digna.

Y si en esta familia trabajan 2 personas, cada uno de los 2 aportantes necesitan tener un salario de al menos $7,916.00 al mes.





