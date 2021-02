En un reciente programa de análisis político, se debatía si para cambiar el rumbo que lleva el país con las políticas erráticas de López Obrador, y que nos están llevando al precipicio, podríamos solos los mexicanos o de plano se requería de la presión de gobiernos extranjeros con los que tenemos tratados internacionales, concretamente de la presión de los gobiernos de EU y Canadá por ser los países involucrados en el T-MEC, como tratado comercial más importante, que tras largos meses de negociaciones entró en vigor a mediados del 2020, y está en riesgo con las políticas erráticas del presidente, que se contraponen al cumplimiento de dicho tratado.

Cabe mencionar que dentro de las malas decisiones del gobierno federal está la nueva Reforma Energética, que pretende reformar la constitución federal y varias leyes, para posicionar a Pemex con el rol dominante para la generación de energía, excluyendo las energías renovables y limpias para mejorar la economía y el medioambiente, por ser estas últimas factores importantes para el cumplimiento del T-MEC, amén de que la gran mayoría de los países a nivel mundial está optando por las energías renovables y limpias, que en menos de una década serán las que dominen la economía, es decir que López Obrador le está invirtiendo millonadas de pesos a empresas de energía proveniente de fósiles, obsoletas y contaminantes como son Pemex y las refinerías.

El bienestar en México sólo existe en el discurso y en la razón social de las instituciones a las que el presidente les cambió el nombre, como el Banco para el Bienestar, Secretaría del Bienestar, Instituto para la Salud y el Bienestar, entre otras ¿Cuál bienestar? No se puede hablar de bienestar si la pobreza se ha incrementado, no se puede hablar de bienestar si las políticas erráticas han tenido como resultado que seamos el país con más personal de salud fallecido por Covid, y menos cuando ya se superan los 200 mil fallecidos y cuando cientos de miles de contagiados han salido adelante, buscando por su cuenta la forma de adquirir medicamentos y remedios para superar esta terrible enfermedad, ya que por las malas decisiones del gobierno federal no hay capacidad para brindar atención óptima a la mayoría de la población, y falta todavía hablar del plan de vacunación, que hasta ahora es pura confusión.

No está por demás hacernos el planteamiento inicial: ¿Podremos solos los mexicanos cambiar el rumbo de las políticas erráticas de López Obrador?, claro que sí podemos, somos una población que en muchas ocasiones ha demostrado la casta para salir adelante, y que tenemos la capacidad para cambiar las políticas erráticas de López Obrador; corregir el rumbo y exigir mejores resultados para el crecimiento del país está en nuestras manos, pongamos freno y en este año electoral demostremos nuestra casta y de qué estamos hechos, elijamos a las y los mejores candidatos, ya habrá tiempo para irlos conociendo.