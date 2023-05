Las rebabas del corralismo

Por: Lilia Aguilar Gil





Las semanas, meses y años pasan confirmando lo desafortunada que fue la administración de Javier Corral para el estado de Chihuahua. Desde irregularidades en las cuentas públicas, hasta personajes impresentables, eso es con lo que seguimos lidiando, a esto se reduce su legado, a saber, sí algún día pagará por todos los ilícitos cometidos en su gobierno o seguirá soñando con ser la “corcholata” de algún mal informado partido. Por eso se vuelve más que necesario cerrar todas las pinzas que están abiertas pero que nomas no terminan de cerrar.





El año pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la Tercera Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 donde se detectaron posibles irregularidades por 2 mil 417 millones de pesos en las cuentas públicas y que corresponde a la administración corralista. De acuerdo con el Informe, se destacan los 2 millones 476 mil 521.80 pesos que fueron destinados del fondo de aportaciones para la nómina educativa para pagar el sueldo de 41 maestros que fallecieron en el 2020 o años previos, y otros 13 que nunca se presentaron a dar clases.





También se observaron 139 millones 893.4 mil pesos del programa federal de escuelas de tiempo completo que no fueron ejercidos en dicho rubro, sino como gasto corriente de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. En el tema de salud, el Informe señala gastos en equipo médico y de laboratorio por 74 millones 994 mil 618.20 pesos que no fueron comprobados; en este mismo rubro, se destinaron 223 mil pesos en servicios personales y contratos a empresas que no acreditaron ser proveedores del gobierno.





En el tema de justicia, la Fiscalía General del Estado señaló que la “Operación Justicia para Chihuahua” generó en total 162 carpetas de investigación, de las cuales 88 fueron encontradas en el estatus jurídico de “Investigación inicial”. Personajes con altos cargos administrativos, empresarios y un diputado local señalados de estar involucrados en esta supuesta red de corrupción, fueron llevados “ante la justicia” para luego, más pronto que tarde, ser liberados bajo fianza, multas o definitivamente exoneraciones.





La secretaria de la Función Pública del estado ha informado que hay 71 expedientes de investigación de 347 observaciones de dependencias del Gobierno estatal que van desde peculado, abuso de funciones, daño patrimonial, irregularidad en la integración de expedientes, entre otras, durante el quinquenio corralista.





Ahí esta también, Francisco González Arredondo, exfiscal especializado durante el gobierno de Javier Corral, quien fue detenido en noviembre el delito de tortura, pues se le acusa que entre los años 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público, ejerció actos de tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada.





La última noticia que tenemos es la detención de Eduardo Fernández Herrera, secretario de Salud de Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, según el fiscal Abelardo Valenzuela, las denuncias contra el exfuncionario fueron interpuestas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública en febrero pasado, debido irregularidades en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), año en el que Fernández Herrera era director y es acusado por firmar el 3 de marzo de 2021 un contrato atípico por el que se reconoció un adeudo por 401 millones 354 mil 155 pesos del Ichisal.





¿Hasta cuándo seguiremos dándole vueltas sin tocar al autor intelectual de todo este desastre? Porque él ahí está, tranquilo detrás de la fachada de una biblioteca que le sirve para continuar con una narrativa de justiciero que a estas alturas solo él se cree. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta.