Las reglas han cambiado 

Antonio Ríos Ramírez





Definitivamente estamos viviendo una época de muchos cambios, probablemente el más impactante es el cambio digital, el movimiento exponencial que está avanzando en los lugares de trabajo, en las familias, en las sociedades es impresionante. Y lo que es inmediato es que cada uno de nosotros, no importa la edad o el perfil o la geografía, como en los grandes cambios de la humanidad, necesitamos acelerar la adaptación a esta nueva era. Probablemente sería interesante permitir un alto en el camino para dar entrada y poder adaptarnos, pero esto no sucederá, esto sigue moviéndose y cada vez más rápido. Por lo tanto, debemos adaptarnos lo más rápido posible, y en esa adaptación incluir un proceso prácticamente de adaptación continua, porque el avance no es por etapas, no es por ciclos, es continuo. Uno de los expertos mundiales dice “hay que acomodarnos a la nueva anormalidad”. La pandemia obligó a todos a movernos hacia un cambio exponencial en nuestras vidas, principalmente en los trabajos. Y fue tan fuerte el cambio que se dio una especie de gran “reseteada”. Todavía no “nos cae el veinte” completamente de este repentino acelere. Aspectos positivos como generación de nuevos tipos de empleo, productividad y competitividad a raíz del uso de la tecnología. Un problema social es el crecimiento de la brecha en habilidades y conocimientos de aquellos que tienen acceso a las oportunidades y los más vulnerables, provocando una desigualdad económica mayor.

Hay factores base ante este nuevo esquema de exponencialidad; el primero es la “mentalidad”. Una es la mentalidad fija, que muestra que las cosas “deben” ser como antes o como hoy, y que no cambian, existe una resistencia enorme a creer que el mundo ha cambiado y que hay que moverse rápido. O una mentalidad de crecimiento, que se refiere a que es posible desarrollar las habilidades y mejorar a través de la dedicación y la práctica. Un segundo factor, es el conjunto de habilidades que hay que aprender, principalmente; solución de problemas, la adaptabilidad, la creatividad y la empatía. Y un tercer factor es el conjunto de herramientas para enfrentar el cambio exponencial, esta combinación de técnicas y tecnologías para enfrentar los problemas del mañana. Aprender tecnologías emergentes y su aplicación, así como habilidades blandas de solución de problemas y comunicación. Herramientas de adaptabilidad y flexibilidad. Búsqueda de oportunidades de aprendizaje continuo. Creer en la capacidad de crecimiento de metas y caminos para logarlas. Incluir formación de redes de personas de valor que ayuden a desarrollar personal y profesionalmente.

Los nuevos trabajos tienden hacia nuevos roles y plataformas digitales. Los lideres y sus equipos deberán ser más agiles respondiendo a estrategias de adaptación constante.

Esta nueva anormalidad va más allá de simples consejos, cambia la forma de pensar, debe cambiar la forma de actual, pero más importante modifica la manera en que nos compartamos en las organizaciones, más adaptabilidad, más enfoque, más disciplina y más uso de la tecnología para bien de los humanos.

Dentro de los cambios más fuertes de la era es la aplicación de la inteligencia artificial para muchas de las áreas en las organizaciones, así como el ambiente y la cultura en el metaverso de las organizaciones, esto es, la creación de los espacios virtuales en donde trabajadores, proveedores, clientes y otros grupos interactúan y “viven” como si fuera la realidad ¿se hace conocido? Esto ya está empezando a suceder y la pregunta es ¿estamos preparados?

email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua