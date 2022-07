Las siempre infructuosas reuniones bilaterales entre México y EU

Por Chava Carrejo

Respecto de la reciente visita hecha por nuestro presidente a su homólogo estadounidense, Joseph Biden, señalaría que este tipo de encuentros generan pocos resultados prácticos, y no sólo me refiero a la actual gestión de López Obrador, sino a todas a lo largo de la historia, pues hemos visto que las reuniones bilaterales son más de carácter diplomático -para la foto- que diálogos para la toma de decisiones que generen soluciones a los problemas entre ambos países, por ello no tenemos grandes expectativas de lo sucedido esta semana.

Sin embargo, sí me llama la atención la casi nula cobertura de los medios de comunicación de Estados Unidos a esta visita, lo cual corrobora que México en este momento no está en la agenda prioritaria de nuestro país vecino, pues éste tiene concentrada su atención en temas de carácter doméstico y otros internacionales.

En lo que concierne a los distintos temas de la agenda desarrollada por ambos presidentes, resaltaría y rescataría el anuncio que hizo Joe Biden sobre la inversión de cerca de 3,500 millones de dólares, iniciativa que México emulará, aunque con una cantidad mucho muy inferior, de alrededor del 50% de lo invertido por EU; esto servirá para mejorar la infraestructura fronteriza que sin duda generará beneficios en el comercio internacional entre ambos países.

En cuanto a las propuestas que llevó bajo su brazo el presidente Obrador para mitigar la inflación entre Estados Unidos y México, realmente vemos muy pocas posibilidades de que se implemente alguna de ellas; de inicio, uno de sus planteamientos nos parece de muy bajo nivel para la naturaleza de esta reunión, pues invita a que los estadounidenses carguen sus tanques de gasolina en las ciudades fronterizas mexicanas, esta medida realmente tendrá nulo efecto positivo en la inflación de la unión americana, mucho menos en la de México.

Vemos cómo el presidente desaprovechó esta reunión, pues es evidente que sus ideas perdieron de vista la necesidad de un acuerdo político entre los norteamericanos, sobre todo con las cámaras de representantes y senadores, incluso se atrevió a criticar a los conservadores (léase republicanos) de ese país, cuando el presidente Biden no se encuentra en su mejor momento político; de hecho, se habla de que en las próximas elecciones los demócratas pudieran perder varios escaños, incluso la mayoría. Evidentemente, esta expresión del presidente de México representa una imprudencia importante.

Si hablamos del tema migratorio, vemos prácticamente imposible que se lleven a cabo las propuestas del mandatario mexicano, quien señaló la necesidad de retornar a un programa de los años 50, el de braceros, propuesta anacrónica sin ningún futuro, pues es evidente que sólo habrá apertura de Estados Unidos hacia esa medida con base en sus propias necesidades de mano de obra, sobre todo en el sector agrícola, fuera de ello no vemos nada factible.

Y finalmente, en cuanto a energías limpias se refiere, creemos que EU tiene -de alguna forma- bien medido a López Obrador, de quien se sabe, una cosa es su discurso cuando cruza la frontera, y otra cuando toma decisiones y emite declaraciones en México, éstas orientadas a fortalecer las energías fósiles, caminando exactamente en sentido contrario a las energías limpias.