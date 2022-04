Las sumas y restas de la revocación de mandato

Por: Francisco Javier Pizarro Chávez



La revocación de mandato del domingo pasado fue una jornada histórica con la participación de 16 millones 427 mil 617 ciudadanos, de los cuales 15 millones 92 mil 940 (el 91.86%) de quienes acudieron a la consulta votaron a favor del presidente de la república, en tanto que los que votaron en su contra por “pérdida de confianza” de su gestión fue un millón 52 mil 79 ciudadanos, esto es, el 6.44 por ciento de los votantes.

No obstante ello, el Instituto Nacional Electoral la califica como “ineficiente” e “inconstitucional” en primer término, porque el porcentaje de este ejercicio de la democracia participativa no alcanzó el 40% de la lista de la nómina electoral –alrededor de 37 millones de ciudadanos--, y el segundo, por la presunta “violación de la veda electoral” y “violaciones legales” del presidente de la república y Morena.

Aduce que el listado nominal de electores aborda 92 millones 823 mil 216 ciudadanos y ciudadanas, incluidos los residentes mexicanos en el extranjero, de los cuales 76 millones 395 mil 599 ciudadanos no votaron en la consulta de la revocación de mandato, a petición del PRIPAN, PRD, Va Por México y Frena, debió haber dicho.

Ocultó a los ciudadanos a quien realmente bloqueó la consulta de la revocación de mandato, fue también el INE, el cual instaló una de cada tres casillas en comparación con las que se ejercieron en la elección presidencial de 2018. En vez de haber instalado las 150 mil 684 casillas del 2018, puso 56 mil 465 en la consulta de la revocación de mandato.

El INE y sus compinches empero no lograron promocionar el voto para revocar el mandato del presidente de la república a la mitad de su sexenio. Al contrario, obtuvo el 90 % de los votos para la ratificación de su gobierno en los próximos tres años de su sexenio, pese a que cancelaron casillas a diestra y siniestra para que los ciudadanos no votaran.

No sólo fue un ejercicio para bloquear la consulta, sino también para no usar mil 353 millones de pesos de fideicomisos ilegales del INE derivados del presupuesto del que tanto se quejaron y, también, de los acopios de los fraudes electorales a partir de la “nómina secreta” de Carlos Salinas de Gortari, el Fobaproa de Ernesto Zedillo, el usufructo de Vicente Fox y Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, quienes desmantelaron la CFE, la minería, las paraestatales que sustituyeron con empresas trasnacionales, las cuales se apoderaron de los recursos naturales de la nación.

En una entrevista con el director de Sin Embargo, Alejandro Páez, el ex diputado federal de Morena, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, denunció que el INE no instaló suficientes casillas para el ejercicio de revocación de mandato porque retuvo millones de pesos en “ilegales fideicomisos”.

Y agregó: “La constitución (53.1) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato”. La autoridad electoral (INE) nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos.

El descarado titular del INE, Lorenzo Córdova, le respondió: “Si hubo un boicot aquí —se refiere al órgano electoral-- es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”. Evidentemente se refiere al Poder Legislativo, la SHCP y por supuesto, el titular del Poder Ejecutivo de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Pablo Gómez le refutó: “La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”.

El representante de Morena ante el órgano electoral, Mario Llergo, reiteró a Sin Embargo al Aire que el Instituto Nacional Electoral sí contaba con el presupuesto necesario para instalar casillas en todo el país y celebrar la consulta de revocación de mandato, pero “gastó millones de pesos en contratar un seguro de gastos médicos mayores para cada uno de sus consejeros”.

Y se fue más al fondo, valga la redundancia: “El fondo de seguros médicos mayores que lo contrataron en 2022 en el orden de 132 millones de pesos, por supuesto que había dinero para la consulta, por supuesto que había dinero para poder instalar 165 mil casillas que se instalan en una elección federal”.

Siempre lo he dicho desde hace muchos años: “La verdad nunca es superficial”. No cabe duda que las sumas y restas de la aritmética y las idealizaciones del espacio en término de las propiedades y medidas de las figuras geométricas, no son superficiales.

Los datos referidos se pueden representar tanto en números como en palabras, esto es, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La investigación cuantitativa se ocupa de los números y las estadísticas; en la investigación cualitativa se emplean las palabras y los significados.

Veremos qué es lo que se impone socialmente. ¿Lo cuantitativo o lo cualitativo?