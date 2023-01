Las “ventanas rotas” de Chihuahua

Por: Lilia Aguilar Gil

No bien iniciamos el año y nuestro estado acaparó los titulares nacionales. El Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez nuevamente fue noticia debido al motín por el cual 30 reos se fugaron y 17 personas fueron privadas de la vida. Cuatro días después se anunció la muerte de Ernesto Alfredo Piñón, alias el Neto, presunto líder de Los Mexicles, uno de los reos más peligrosos fugados del Cereso. Una mala y una buena noticia. ¿Se puede decir que el gobierno del estado corrigió el error? La verdad es que no, una estrategia de seguridad no puede basarse en la “corrección” porque esa primera “falla” resulta en personas inocentes muertas y una población que vive con miedo.

¿Por qué son tan recurrentes las crisis en este Cereso? Para esta última pregunta la respuesta es muy sencilla, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante 2021, el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez tuvo la peor evaluación de los 11 centros penitenciarios analizados en Chihuahua. “El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021” arrojó, entre otras, las siguientes problemáticas: hacinamiento y sobrepoblación, insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos; condiciones deficientes para garantizar una estancia digna; autogobierno derivado de la insuficiencia de personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas, entre otras.

Todo este “descontrol” no puede derivar más que en “malas noticias”, y así ha sido desde hace ya mucho tiempo, en julio de 2011 murieron 17 internos durante una riña dentro de este Cereso, encabezada por grupos delictivos rivales, los Mexicles y los Aztecas; el 5 de noviembre de 2019, tuvo lugar un operativo de cateo que derivó en cuatro días de violencia, 26 asesinatos y 37 vehículos calcinados, entre ellos de transporte público; y el más reciente en agosto de 2022, mejor conocido como “jueves negro”, cuando inició con un motín que desbordó la violencia dentro del penal hacia las calles de la ciudad, ese día 11 personas inocentes fueron asesinadas. Es evidente, hay un descontrol en este lugar, no hay ley, las autoridades estatales encargadas de las medidas de seguridad, están completamente rebasadas.

Apenas cuatro días después de lo sucedido, el gobierno del estado anuncia la muerte del Neto, hecho que no se puede desestimar, pues con ello se neutraliza, al menos temporalmente, a este grupo delincuencial que ha sido causa de múltiples actos ilícitos que han dañado a los chihuahuenses. En este punto sería mezquino no reconocer el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y las autoridades federales en la materia que lograron que se vivieran días en calma después de este anuncio.

Pero no nos engañemos, una acción como esta no valida de ninguna forma una estrategia de seguridad que a todas luces es un fracaso. Chihuahua es un estado con las “ventanas rotas”, y me refiero con esto a la teoría que explica que, si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Desde el sexenio pasado, en Chihuahua las cosas se ven así: no hay quien haga cumplir la ley, no hay una sensación de interés por lo que está sucediendo.

Un vidrio roto y abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional.

En el marco de esta teoría, la Torre Centinela es como poner frente a la casa del vidrio roto, un gran edificio que “tape” esa ventana. El gobierno del estado no busca invertir en soluciones que sí resuelvan la crisis de seguridad que estamos viviendo, sino sólo apuesta a que no se vea esa ventana rota. Sostengo lo que he señalado desde hace algún tiempo, esta estrategia de seguridad del gobierno estatal no sirve, la actitud “reactiva” en materia de seguridad no es efectiva, es de hecho muy perjudicial, y así a eso sumamos obras de relumbrón como respuesta, el panorama definitivamente no es halagador para este año.