Esta columna es una que no debería de existir, simple y sencillamente porque este torneo no debería de existir. Desde hace ya bastantes años había surgido la idea y la posibilidad dentro de la Liga MX de tener un torneo en conjunto con la MLS de Estados Unidos, y se hicieron varios intentos, como la Superliga hace casi un par de décadas, la todavía vigente Campeones Cup e incluso la antigua versión de esta misma Leagues Cup. Ninguna ha resultado ser relevante ni ha captado la atención del público. Y en teoría, esta copa no debería tener un destino diferente a sus predecesoras, sin embargo debido al tamaño de su infraestructura, probablemente cuente con un tiempo de tolerancia bastante más amplio.





El torneo consta de 15 grupos de tres clubes cada uno, donde participan 28 equipos de la MLS y 17 de la Liga MX, es decir 13 grupos cuentan con dos clubes estadounidenses y uno mexicano, mientras que los otros dos restantes cuentan con dos mexicanos y uno gringo. Avanzan los dos primeros lugares de cada grupo hacia dieciseisavos de final, donde se integrarán los campeones de cada liga (en este caso Pachuca y LAFC). A partir de ahí, es una serie de fases knock-out como las conocemos normalmente, hasta llegar a una final y posteriormente un campeón.





¿Por qué la mayoría de la afición mexicana está en contra de este experimento? Realmente existe más de una respuesta para esta pregunta, entre las que destacan: Que interrumpe a rajatabla el campeonato mexicano (el cual ha sido abandonado en la jornada 3), que los equipos eliminados tempranamente tendrán un largo periodo de inactividad, que su calendarización sea estilo “mundial”, que se juega únicamente en territorio estadounidense, que su transmisión no va por televisión abierta (los derechos pertenecen a apple tv), que sus jugadores se desgasten y/o se arriesguen a una lesión por jugar una competencia que ni siquiera es reconocida por FIFA como oficial, etcétera, la lista podría seguir y seguir.





La idea de hacer un torneo conjunto binacional es una innovadora idea que ciertamente cuenta con mucho potencial, pero no de esta manera. Quizá un torneo oficial de copa, con puras rondas KO, jugado a lo largo del año futbolístico, con sólo los 16 equipos mejor clasificados de cada país, jugado a ida y vuelta en ambas naciones, sería una mejor idea. Mucho más tradicional pero al mismo tiempo mucho más sólida y que al menos, honestamente, llamaría la atención de este simple aficionado, el cual, honestamente, desea que este actual proyecto fracase… rotundamente.





Mario Ramírez / @LaFutboliza